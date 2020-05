Fedez usa Chiara Ferragni come cavallo/ Video equivoco e scia di commenti

Pubblicità

Fedez e Chiara Ferragni fanno tornare a parlare di loro per un video equivoco su TikTok, il rapper infatti cavalca come un cavallo la nota influencer e il web insorge. La passione per il social dei giovanissimi è nata durante la quarantena per questa pandemia globale da Coronavirus ed è così che i due hanno iniziato a cavalcare l’ondata d’entusiasmo che come sempre il pubblico gli ha riservato. Ed è così che apprendendo i meccanismi di questo nuovo social network hanno iniziato a rendere virale qualsiasi video pubblicato. Challenge, video topic, balletti e musica scatenata hanno permesso ai due ancora una volta di diventare la coppia più simpatica del web. Da questo successo è arrivata la decisione di creare anche un profilo di coppia, che sta riscuotendo tantissimi consensi.

Fedez usa Chiara Ferragni come cavallo, cosa fanno nel video?

Ma cosa fanno nel video Fedez e Chiara Ferragni tanto chiacchierato sul web? La ragazza si è messa in una posizione simile al plank e il rapper l’ha cavalcata lasciandosela alle spalle e facendo sembrare, per un effetto ottico dovuto anche dall’inquadratura, che i suoi capelli fossero la coda dell’equino. Ed è così che i fan hanno iniziato una scia di commenti alcuni molto simpatici altri che si fa anche fatica a ripetere. Nonostante questo sia il cantante che l’influencer reagiscono con la solita simpatia e fantasia, pubblicando anche altri video molto simpatici che conquistano l’attenzione del pubblico. Vedremo cosa si inventeranno nelle prossime settimane quando sicuramente i follower terranno altissima l’attenzione nei loro confronti.



