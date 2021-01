Fedez, video con canzone Sanremo?/ “Chiamami per nome”, ora c’è rischio squalifica…

Il Festival di Sanremo 2021 deve ancora cominciare, ma si rincorrono già le polemiche. Dopo quelle sulla presenza del pubblico all’Ariston, con Amadeus che ha minacciato le dimissioni salvo poi rassicurare sulla sua permanenza, spunta il caso Fedez. Il rapper ha pubblicato, probabilmente per errore, quello che sembra essere un piccolo pezzo del brano “Chiamami per nome”, che porterà alla kermesse dal 2 al 6 marzo con Francesca Michielin. L’ipotesi dell’errore è suggerita dal fatto che il marito di Chiara Ferragni stava pubblicando sui social una serie di video muti con l’artista con cui condividerà l’esperienza del Festival di Sanremo. Tra questi è spuntata, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, anche la decina scarsa di secondi della canzone.

La clip, che era stata registrata in uno studio di Milano, è stata subito cancellata. Peccato che sia stata catturata da altri utenti, infatti sta già girando su Instagram e su altri social. Ora c’è già qualcuno che parla di rischio squalifica per Fedez e Francesca Michielin, perché per partecipare al Festival di Sanremo le canzoni devono essere inedite.

FEDEZ E IL VIDEO DELLA CANZONE DI SANREMO: RISCHIO SQUALIFICA

Intanto la Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo 2021 si sono già attivati. A svelare il retroscena è l’Ansa, secondo cui si riservano di procedere nei prossimi giorni in quanto le canzoni in gara, in base al regolamento, devono essere inedite. La “storia” su Instagram in cui si sente un frammento di “Chiamami per nome” con Lello e Chiara Ferragni che ballano sullo sfondo potrebbe ora costare l’eliminazione dal palco dove doveva esibirsi con Francesca Michielin? “Faremo finta di non aver sentito la prima versione di questo video”, scrivono ora i fan. Sulla vicenda il rapper non si è ancora esposto. Sulla sua pagina compare un video in cui scherza col figlio Lello dopo avergli fatto sentire la canzone, mentre nelle “stories” si mostra durante le prove con la collega. La clip incriminata è sparita, il caso però resta aperto ed è destinato a “infiammare” i prossimi giorni, come se non bastassero le polemiche che hanno visto Amadeus scontrarsi per avere il pubblico in platea, nel pieno rispetto del protocollo sicurezza anti Covid.

