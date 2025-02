Dopo la diffusione dei loro messaggi privati, Fedez è passato al contrattacco con Fabrizio Corona. Nonostante sia impegnato al Festival di Sanremo 2025 con la sua canzone Battito, il rapper si è tolto qualche sassolino dalle scarpe con la gag messa a punto dall’influencer Gabriele Vagnato.

Ad esempio, ha confessato di essersi pentito di essersi avvicinato all’ex re dei paparazzi, ammettendo il suo errore. L’intervista ha giocato con ironia sulla mancata riservatezza di Corona, che prima raccoglie confidenze e poi le divulga, ma ci sono state battute ironiche anche sulle doti canore dell’artista, così come su molte amicizie naufragate, da Luis Sal ad Achille Lauro, senza dimenticare Rovazzi e appunto Fabrizio Corona.

Fedez dal canto suo ha incassato con ironia, ma ci ha tenuto a precisare che non c’era alcun riferimento all’ex moglie Chiara Ferragni nelle ‘barre’ della cover Bella stronza di Marco Masini: “Non è dedicato“, ha detto in riferimento al testo.

Cosa ha detto Fedez su Fabrizio Corona prima della finale di Sanremo 2025

Tra una battuta e l’altra, nell’intervista del format “Esclusivissimo“, con cui Gabriele Vagnato ha preso in giro Fedez e al tempo stesso Fabrizio Corona, si è arrivati proprio all’amicizia tra il rapper e l’ex re dei paparazzi. “Adesso hai contratto questa nuova forma di Covid, il Corona Fabrizio. E allora vuoi spiegare a casa, alle persone che ci guardano, quei cretti, deficienti, teste di ca**o, che sintomi ha il Corona Fabrizio?“, la domanda posta dall’influencer che per l’occasione si è trasformato proprio in Corona.

“Diventi uno dei tanti coglioni, deficienti, testi di ca**o, e dai retta a una persona come te“, ha spiegato Fedez, che ha voluto mandare a suo modo un messaggio dopo la bufera scoppiata proprio prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Battito“.