Villa extralusso in Sardegna per Fedez: giardino immenso, panorama mozzafiato e maxi piscine per una dimora da sogno.

Come molti vip anche Fedez ha scelto la Sardegna per trascorrere parte delle sue vacanze. Il rapper è infatti volato nell’ambita isola, frequentata da volti come Elisabetta Canalis, ma anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con il suo cane Silvio per godersi qualche giorno di relax lontano dall’eco mediatico e cittadino. La Sardegna è per Fedez un posto famigliare, anche lo scorso anno ha presenziato a Porto Cervo, ma era in compagnia di Leone e Vittoria.

Grazia Letizia Veronese, chi è la moglie di Lucio Battisti/ Come è nata la loro storia d’amore

Solo insieme a Silvio, il rapper non ha rinunciato al suo soggiorno nella rinomata località e per vivere al meglio le sue vacanze ha scelto di risiedere in una villa extra lusso: un posto meraviglioso che non poteva non postare sui social. E se lo scorso anno ha condiviso tanta bellezza con i figli. oggi è solo con il suo cane, ma a quanto pare è molto sereno. Silvio può infatti scorrazzare per l’immenso giardino e lui può godere di tutti gli agi presenti nell’immobile.

Jovanotti, il dolcissimo ricordo della madre Viola su Instagram/ "Ovunque tu sia, so che sei contenta"

La villa abbraccia virtualmente tutto Porto Cervo: ha una vista da sogno che incanta, è circondata dal verde ed è dotata di due maxi piscine. E’ un posto magico che non può non far innamorare. Anche gli arredi sono sofisticati, tra classico e moderno. Tutto è funzionale, anche le stanze interne sono bellissime e accoglienti. Ufficialmente Fedez è solo, anche se diversi amici gli hanno fatto visita e hanno trascorso alcune giornate nell’ambita location.

Fedez a Porto Cervo: la villa è meravigliosa

Per molti la villa scelta da Fedeze a Porto Cervo rappresenta il lusso sfrenato. Un posto decisamente fuori alla portata di tutti e che in pochi si possono permettere visti anche i costi elevati della località. Non sono noti i costi per affittare l’immobile, ma a quanto pare la cifra è decisamente alta. Fedez, nonostante i diversi gossip di cui è stato protagonista nell’ultime settimane, tra cui quello che allude ad un flirt con Clara, si sta godendo le sue vacanze.

Domenica In: tutto da rifare/ Mara Venier sola alla conduzione? Cosa sta accadendo

Il rapper sta cercando di tenersi lontano dalle polemiche e di viversi la sua estate senza conquistare le prime pagine della cronaca rosa, ma a quanto pare la sua vita privata è sempre molto attenzionata dai media. Ufficialmente si dichiara single, dedito al suo lavoro e ovviamente ai suoi figli: Leone e Vittoria sono tutto il suo mondo.

Fedez: “Sono un padre fortunato”

Nonostante una separazione non facile da Chiara Ferragni, Fedez si ritiene un padre fortunato. Insieme all’ex moglie hanno trovato il modo di parlare a Leone e Vittoria, che hanno cercato di rassicurare in tutti i modi: “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia”.

Fedez ha poi concluso che tutto sommato si ritiene un padre fortunato: “Ho dei giorni prestabiliti per vederli. Ma come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi. Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione.”