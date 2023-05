Fedez, visita di controllo ad un anno dall’intervento/ Come sta? “Che ansia”…

La visita di controllo di Fedez è andata bene

Fedez ha effettuato la visita di controllo ad un anno di distanza dal tumore al pancreas che gli fu diagnosticato. Il rapper ha espresso il proprio pensiero e le sue preoccupazioni sulla situazione con i followers sui social: “Visita di controllo, ad un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene”, ha scritto nelle storie su Instagram. Le questioni di salute di Fedez trovano posto sui social a un anno dal un importante intervento chirurgico. Come è solito fare, Fedez anche stavolta tiene in costante aggiornamento i suoi followers e la vita di controllo dopo un anno non fa eccezione.

Chiara Ferragni compie 36 anni/ La dolce dedica Fedez...

Così il cantante ha condiviso con i suoi seguaci l’ansia, pochi istanti prima di effettuare la risonanza magnetica. Successivamente, Fedez, ha informati tutti sull’esito degli accertamenti andati a buon fine. “Oggi è una bella giornata”, ha commentato il rapper, pronto a tornare a casa dalla moglie Chiara Ferragni e dai figli Leone e Vittoria. L’ultimo controllo al quale il giudice di X Factor si era sottoposto era relativo allo scorso ottobre, prima di quello di questa mattina, giovedì 12 maggio 2023.

Quali saranno i tormentoni dell'estate 2023/ Marracash con Tananai, Fedez con J-Ax...

Fedez, l’intervento a marzo del 2022

Tornando indietro di 14 mesi, a marzo del 2022, Fedez si era sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato, per la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas al San Raffaele di Milano. Il cantante aveva appreso di essere malato nel corso di una visita di controllo di routine. Da quell’istante la sua vita è cambiata ma sui social ha sempre condiviso con i propri followers il percorso intrapreso per affrontare la malattia, nella speranza di poter essere di esempio a tanti che come lui ricevono diagnosi inaspettate.

Al primo intervento di marzo, ne aveva fatto seguito un secondo a maggio. “Ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia nuovamente perché durante l’operazione mi si erano aperti dei punti e avevo proprio dei buchi sulla pancia, e quindi me la son fatta sistemare. Oggi tolgo i punti e quindi avrò una cicatrice carina, una cosa meramente estetica”, le sue parole esattamente un anno fa. Oggi la visita di controllo. Il drammatico momento vissuto più di un anno fa comincerebbe ad essere soltanto un brutto ricordo ora. Fedez è – per ora – fuori pericolo.

Fedez, intervento alla cicatrice dopo la rimozione del tumore/ "Oggi tolgo i punti…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA