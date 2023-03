Fedez “Voglio una mia nave Ong per migranti”/ “Ci metto la mia faccia sopra e…”

Fedez come Ghali? Il rapper potrebbe acquistare una nave per migranti, come invece ha già fatto l’amico e collega. Durante la puntata del 20 marzo del suo podcast Muschio Selvaggio, creato e condotto dallo stesso, Fedez ha intervistato Cecilia Strada, figlia di Gino, soffermandosi sul tema dei migranti. Nel corso dell’intervista si è cominciato a parlare di donatori famosi, come appunto Ghali che comprò un gommone di soccorso donato poi all’Ong Mediterranea, o Richard Gere con Open Arms.

Ma c’è anche il caso di Roger Waters che, come ricordato da Strada, scrisse loro una lettera spiegando che sarebbe voluto andare con loro, ma non poteva, e che aveva donato 50mila dollari per una missione di soccorso. Fedez ha allora lanciato la sua provocazione: «Adesso voglio vedere quanto costa una nave, solo per mettere la mia faccia e farla federe così la gente si spaventa. Scherzi a parte, dev’essere un’esperienza tosta, immagino».

FEDEZ A BORDO DELLA NAVE ONG RESQ?

Fedez ha annunciato davanti alla figlia del padre di Emergency che intende salire a bordo della ResQ, la nave dell’omonima Ong, che ha come presidente Gherardo Colombo ex magistrato di Mani Pulite, per una missione nel Mediterraneo. Stando a quanto riportato dal Giornale, quella di Fedez potrebbe essere solo una boutade, perché sarebbe difficile riuscire a mettere in mare una sua nave, ma potrebbe fare come Ghali, quindi prendere un battello di soccorso. Dal canto suo, Cecilia Strada ha spiegato che la nave ResQ tornerà in mare tra qualche settimana, ma non ha fornito indicazioni precise sul ritorno nel Mediterraneo. «Se riesco vengo», ha promesso il rapper. Nella stessa puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha spiegato la sua tesi: «Secondo me ha senso venire perché potrei dare la mia testimonianza, far vedere a più persone possibili quello che non si vede. Credo che questa possa essere la mia utilità».

