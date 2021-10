Fedez: “Voterò chi fa l’elicottero col c*zzo”/ “Anche chi spegne torta con scorr*gge”

Fedez ha commentato attraverso una serie di storie su Instagram la vicenda legata all’inchiesta Lobby Nera, pubblicata da Fanpage e inerente a Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. Un vero e proprio “dissing”, per utilizzare una parola affine alla professione del rapper milanese, incentrato sui presunti finanziamenti in nero durante la campagna elettorale di Chiara Valcepina, candidata alle elezioni comunali di Milano a sostegno di Luca Bernardo. Nell’inchiesta figurano anche Roberto Jonghi Lavarini e l’eurodeputato Carlo Fidanza.

Lobby Nera si basa su informazioni specifiche, ottenute da Fanpage per mezzo di un suo giornalista che si è infiltrato tre anni fa nel gruppo formato dalle persone sopra menzionate, fingendosi un imprenditore e proponendo un finanziamento alle elezioni in cambio di benefici a favore della sua azienda. Nel servizio, poi, sarebbero emersi riferimenti continui ad Adolf Hitler e Benito Mussolini, messaggi razzisti e sessisti.

FEDEZ: “ODDIO, LA MELONI MI ACCUSERÀ DI SESSISMO?”

Fedez, con uno stile discutibile ma diretto, ha utilizzato parole decisamente colorite per commentare quanto accaduto nell’ambito dell’inchiesta. Quali? Eccone uno stralcio: “Ci sono pure giornalisti che dicono ‘Ma sì, era solo goliardia’. Io quindi alle prossime elezioni voto il politico che fa l’elicottero col c*zzo, perché tanto il senso della vergogna è impossibile riscoprirlo. A questo punto è una gara a chi è più ridicolo”.

Spazio poi per una stoccata diretta a Giorgia Meloni: “Oddio, magari mi accusa di sessismo. Allora voto candidati che fanno l’elicottero col p*sello, ma anche candidati o candidate che spengono le candele della torta elettorale con le scorr*gge. Così è più green”. Un’offensiva, quella di Fedez, alla quale non è escluso che possano giungere in replica le dichiarazioni della Meloni, la quale ha comunque già presentato richiesta di acquisizione dei filmati integrali dell’inchiesta Lobby Nera di Fanpage.



