Fedez Vs Andrea Bocelli/ “Pandemia fantascienza? Fare silenzio non fa male eh!”

E’ finita con una bella serenata social l’idillio esploso in piena pandemia tra Andrea Bocelli e Fedez. I due hanno incantato gli italiani costretti in casa in un periodo difficile e complicato in cui i carri dei morti sfilavano in tv, in cui le persone raccontavano storie di dolore e di lontananza da affetti e amici, e adesso? Tutto è finito andando contro il muro del politicamente scorretto e della voglia di dire sempre e comunque quello che si pensa. E’ successo ad Andrea Bocelli che parlando della pandemia ha strizzato l’occhio ai complottisti dicendosi offeso da come sia stato privato della sua libertà e sottolineando il fatto che lui non conosce nessuno che sia finito in terapia intensiva. La frase ha fatto infuriare tutti soprattutto chi il Covid 19 lo ha vissuto sulla propria pelle e anche l’amico Fedez ha deciso di prendere posizione voltando le spalle all’amico e collega.

FEDEZ CONTRO ANDREA BOCELLI DOPO LE PAROLE SULLA PANDEMIA E LA TERAPIA INTENSIVA

In un primo momento, proprio mentre montava la polemica contro Andrea Bocelli si è limitato ad un “Io senza parole. Boh” e poi nella tarda serata di ieri, forse un po’ più a mente lucida, ha rincarato la dose e su Twitter ha postato al foto di un amico che a 18 anni ha subito un trapianto di polmoni proprio come conseguenza del Coronavirus. Nel suo messaggio non si può non cogliere la risposta o frecciatina, chiamatela come volete, proprio ad Andrea Bocelli al grido di: “Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh”.



