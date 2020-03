Fedez Vs Codacons: “Volete denunciarmi? Andate a fare in c*lo!”/ “Ora che ho soldi..”

E alla fine sembra proprio che la diatriba tra Fedez e il Codacons è destinato a continuare anche in queste ore. Dopo l’attacco frontale di ieri in cui il rapper ha usato le storie di Instagram per dire la sua sui fondi raccolti per l’emergenza Coronavirus e l’intervento del Codacons a “sfavore” di tutto quello che è stato fatto, oggi torna a parlare di quello che è successo facendo un’altra denuncia seppur più velata. Questa volta Fedez si è accorto che dalle sue ultime storie sembrano esserne sparite alcune e, in particolare, proprio quelle in cui l’attacco era frontale: “Ragazzi ma vi si sono cancellate anche a voi alcune stories così a caso oppure sono io che oggi sono stato troppo logorroico?”. La smorfia con la quale chiude la storia poi sembra molto esplicativa ma il mistero resta. In molti sono convinti che siano state cancellate le storie più “cruente” per via di una serie di segnalazioni ma il capitolo della faida non si chiude qua.

FEDEZ CONTRO IL CODACONS CHE MINACCIA DI DENUNCIARLO

Fedez poco fa ha pubblicato una serie di storie annunciando ai suoi fan di aver avuto un buon risveglio visto che ha ricevuto una sorta di minaccia dal Codacons in cui lo si invita a chiedere scusa per evitare una maxi denuncia: “Mi è arrivata una Pec da parte del codacons in cui mi si chiede di chiedere scusa. Quando non avevo un euro in tasca non avevo paura di chi mi querelava figuriamoci adesso. In più ho scoperto dai giudici che internet non è un mezzo diffamatorio, quello che si scrive sui social quindi potete andare a fare in cu*o”. Siamo sicuri che dopo queste nuove dichiarazioni anche oggi succederà di tutto.



