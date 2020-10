Fedez vs Eleonora Daniele, scontro per Chiara Ferragni/ “Si informi prima di parlare”

Fedez ha pubblicato una serie di stories su Instagram pochi minuti fa per replicare ad Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane. Tutta colpa di alcune parole che la stessa presentatrice di casa Rai ha proferito durante la puntata di ieri mattina nei confronti di Chiara Ferragni: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguarda al covid – Eleonora Daniele mentre chiacchierava con Simona Ventura durante la puntata del 12 ottobre di Storie Italiane – una che ha tutti quei follower, che è così conosciuta e amata, dovrebbe avere una responsabilità social verso i ragazzi, come dire, qualche messaggio in più di un certo tipo dovrebbe arrivare, forse avrebbero dovuto arrivare da questi personaggi dei messaggi diversi”. E ancora: “Sì, durante il lockdown sono arrivati, ma ultimamente non abbiamo sentito parlare di questo”. La Daniele ha poi polemizzato anche per l’immagine della moglie di Fedez ritratta da Madonna: “Su questa cosa su cui il Codacons ha fatto la denuncia e io ho grandissima stima nei loro confronti, vorrei evitare di entrare nel merito…”.

FEDEZ VS ELEONORA DANIELE: “INCREDIBILE RAGAZZI!”

Ed ecco la replica di Fedez: “Incredibile ragazzi, è un paese fantastico, una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello, con questo tono inquisitorio, si è permessa di dire che mia moglie avrebbe dovuto fare di più nonostante lei non ricopra un ruolo politico per questo paese, mentre lei, che lavora per il servizio pubblico pagata dallo stato, magari avrebbe dovuto prodigarsi di più e soprattutto informarsi sulle cose che si dicono. Ci penso io a ricordarle quello che ha fatto mia moglie in questo periodo, e glielo dico per mero senso civico che forse lei non sa cosa sia”. Fedez ha poi proseguito, rispondendo ad Eleonora Daniele: “Abbiamo dato vita ad una raccolta fondi che ha dato vita all’unica opera straordinaria fatta in questo paese durante la pandemia, però potrebbe dire che l’ha fatto a marzo, va bene… durante tutta l’estate, visto che il turismo necessitava di un riflettore puntato, ha fatto vedere le bellezze italiane e gli è stato riconosciuto il Leone d’Oro: lei invece cosa ha fatto per questa pandemia?”.

FEDEZ VS ELEONORA DANIELE: “IL CODACONS DURANTE LA PANDEMIA..”

Ma non finisce qui, perchè Fedez ne ha anche per la questione Codacons-Madonna: “L’immagine sacra di Chiara Ferragni l’ha fatta un artista, Francesco Vezzoli, fra i più importanti artisti italiani al mondo, quindi informiamoci prima di fare i saccenti del c*. Si domandi che cosa ha fatto il Condacons durante il lockdown, associazione per cui lei ha fatto un attestato di stima su una tv pubblica. Glielo ricordo io cos’ha fatto, ha istituito una raccolta fondi con scritto “dona per l’emergenza covid” e purtroppo i soldi finivano nelle loro tasche – sostiene ancora Fedez – e se non ci fossi stato io nessuno se ne sarebbe accorto. Complimenti alla Rai e complimenti a tutti, il Codacons ha cercato di bloccare la nostra raccolta fondi: ma di cosa stiamo parlando? E’ possibile vedere scene del genere nella tv di stato? Spero che mandi sulla tv di stato le mie risposte visto che è quello che ha chiesto, aspetto che le mandi in onda e che risponda nel merito, grazie”.



