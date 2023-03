Fedora, chi è la finalista The Voice Kids 2023/ La Hermione di Corbetta nel team di Loredana Bertè

Fedora Copparosa è tra i finalisti della prima edizione The Voice Kids 2023, il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. La giovane cantante a soli 12 anni ha conquistato l’attenzione dei coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri, ma anche del pubblico durante il momento delle Blind Audition. Sulle note di “Nessun grado di separazione”, brano portato al successo da Francesca Michielin, Fedora ha conquistato tutti i coach, ma alla fine ha deciso di entrare nel team di Loredana Bertè. La giovane ha 12 anni e viene da Corbetta, in provincia di Milano.

Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una cantante. Ha deciso di partecipare a The Voice Kids per mettersi alla prova e imparare imparare cose nuove. Dopo aver conquistato la finale, sui social in tantissimi sono letteralmente impazziti per lei. A cominciare da Marco Ballarini, primo cittadino di Corbetta che sui social ha scritto: “a nome di tutta #Corbetta, i miei più sinceri complimenti e le mie congratulazioni alla nostra concittadina Fedora, che a soli 12 anni è in finale a #TheVoiceKidsIt. Orgogliosi di te Fedora, e faremo tutti il tifo al tuo fianco!!”.

Chi è Fedora Copparosa, finalista di The Voice Kids 2023

Ma chi è Fedora Copparosa, una delle finalista di The Voice Kids 2023? A raccontare qualcosa di più sulla sua vita e le sue passioni è stata proprio la dodicenne di Corbetta che, ai microfoni del programma, ha dichiarato: “ho iniziato a fare equitazione pochi anni fa. Per i cavalli sono tutto, sono come degli amici fedeli che non ti giudicano, ti ascoltano se hanno voglia di ascoltare. Ho 12 anni e vengo da Corbetto, in provincia di Milano. Sono una appassionata di serie fantasy e di Harry Potter che mi hanno trasmesso i miei genitori, ci piace riguardare i film, siamo andati negli studios a Londra, fa parte della nostra vita. Ho tanti sogni, mi piacerebbe riuscire ad avverare tutti. Uno dei sogni è quello di diventare una cantante”.

Anche i genitori parlando di lei hanno detto: “quando la senti cantare è bello”. Infine Fedora ha spiegato cosa l’ha spinta a partecipare al programma:” ho deciso di partecipare a The Voice Kids per paragonare me stessa alla persone della mia età e imparare cose nuove”.













