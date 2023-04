Fedora Copparosa e Lorena Fernandez: chi sono?/ Concorrenti di The Voice Kids…

Fedora Copparosa: chi è la concorrente di The Voice Kids

Dopo aver calcato il palco di The Voice Kids, Fedora Copparossa arriva oggi, mercoledì 26 aprile, nello studio di Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone, la giovane Fedora racconterà da dove nasce la sua passione per la musica, i suoi sogni e ripercorrerà l’avventura nel talent show condotto da Antonella Clerici. Fedora ha conquistato la finalissima di The Voice Kids guidata da Loredana Bertè che ha scelto dopo aver superato le Blind Audition esibendosi sulle note del brano “Nessun grado di separazione”, ma chi è la 12enne Fedora?

“Sono una appassionata di serie fantasy e di Harry Potter che mi hanno trasmesso i miei genitori, ci piace riguardare i film, siamo andati negli studios a Londra, fa parte della nostra vita. Ho tanti sogni, mi piacerebbe riuscire ad avverare tutti. Uno dei sogni è quello di diventare una cantante”, ha raccontato all’interno del talent.

Fedora Copparossa non sarà l’unica ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Con lei, nel salotto di Serena Bortone, direttamente dal palco di The Voice Kids, arriverà anche Lorena Fernandez, finalista del talent show con il team dei Ricchi e Poveri che ha scelto dopo aver superato le Blind audition esibendosi sulle note del capolavoro “Tu si na cosa grande” di Domenico Modugno.

Anche Lorena ha solo 12 anni e, presentandosi al pubblico di The Voice Kids, si è definita una “perfezionista in tutto”. Oltre alla passione per il canto, non nega di amare anche ballare. Una passione che le è stata trasmessa in famiglia. “Ballare mi piace un sacco perchè quando vado nella sala di ballo è come se penso solo a me stessa. Papà era un salsero, hai imparato a tutte queste. La musica nella mia famiglia è tutto; papà ama la musica come me, mamma no, ma crede di saper cantare e di andare a tempo. Io sono una perfezionista nella musica perchè tengo alla musica”, le parole di Lorena ai microfoni di The Voice.

