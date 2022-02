Fedra, sorella di Barù Gaetani al GF Vip/ “Rapporto interrotto dopo la morte di papà”

C’è una sorpresa molto inaspettata per Barù Gaetani nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. È Signorini a presentare Fedra, la sorella che da anni non ha rapporti con lui, annunciando che: “Non vede Barù da tanti anni, i loro rapporti si sono interrotti subito dopo la morte del loro padre. Lei, però, vuole ricucire i rapporti con suo fratello, vuole che lui conosca i suoi figli”.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, 43a PUNTATA

Prima di poterla incontrare, anche Barù, chiamato in mistery, racconta il loro rapporto: “Non ci siamo mai vissuti molto: io tornavo un paio di volte all’anno al mare… non abbiamo mai avuto un rapporto stretto, anche perché viviamo in due mondi e vite diverse. Io ho girato il mondo, lei è rimasta qui.. Io d’altronde ho vissuto in due ambienti diversi: quella di mia madre aristocratica e quella di mio padre umile.”

Barù incontra la sorella Fedra dopo anni: “Sono fiera di te”

Fedra è nata dalla seconda relazione del padre di Barù e ha 13 anni in meno al fratello. I due hanno finalmente occasione di rivedersi nel giardino del Grande Fratello Vip e lei si dice fiera di lui. “Mi fa stranissimo vederti però sono felicissima. A casa ti stiamo guardando tutti, siamo fieri di te e dell’uomo che sei. Questi anni sono volati però grazie al Grande Fratello sto scoprendo tanto di te e, soprattutto, che somigli tanto a papà. Questo mi ha fatto venire tanta voglia di cercarti e di riallacciare un rapporto con te. Magari ora, da adulti, saremo molto più consapevoli.” Barù, dal suo canto, si dice felicissimo di riprendere una volta fuori dal GF questo rapporto.

