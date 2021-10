Fedriga: “Governo cambi regole green pass”/ “Sì ai test nasali fai da te”

Il governo deve intervenire tempestivamente per consentire alle imprese di organizzarsi così da evitare che dal 15 ottobre si crei il caos nei luoghi di lavoro: netto Massimiliano Fedriga. Intervenuto ai microfoni de La Stampa, il governatore del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni s’è soffermato sull’introduzione dell’obbligo di green pass e ha condiviso le preoccupazioni di Luca Zaia…

Massimiliano Fedriga ha spiegato di aver segnalato le criticità della misura nell’ultimo confronto con l’esecutivo, appoggiando l’ipotesi di auto-somministrazione dei test nasali rapidi: «È sicuramente una proposta utile da valutare, del resto sono test già acquistabili in farmacia. Se si sceglie di percorrere questa strada, però, bisogna fare presto, perché il 15 ottobre è arrivato e le aziende non possono organizzarsi dall’oggi al domani. E in molti casi, pensi ad esempio agli autisti del trasporto pubblico locale, non possono permettersi di lasciare a casa i lavoratori, perché non sanno come sostituirli».

FEDRIGA SULLE MISURE NEI LUOGHI DI LAVORO

Massimiliano Fedriga s’è detto pronto a discutere le proposte di allungamento della durata del tampone da 48 a 72 ore e di un prezzo “politico” per fare il test – «se poi il governo ne ha altre siamo pronti a confrontarci» – giudizio positivo invece sulla decisioni di allargare la capienza delle discoteche al 50%, rispetto al 35% raccomandato dal Cts: «Lo dicono gli stessi gestori, con il 35% la riapertura non era sostenibile economicamente, con il 50% almeno le attività respirano e non vanno in perdita, per quanto non possano ottenere il legittimo guadagno che avrebbero con la capienza completa. Speriamo di poterci arrivare presto, in un percorso di ritorno alla normalità».

