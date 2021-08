Fedriga/ “Rischio infiltrazioni terroristi in Italia da Balcani, Talebani come Isis”

Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, presidente della Conferenza delle Regioni è stato intervistato stamane in diretta televisiva nel corso del programma di Canale 5, Morning News, consueto appuntamento mattutino estivo del primo canale di casa Mediaset. Si parla dei sanguinari attentati avvenuti ieri all’aeroporto di Kabul che ha provocato almeno 90 morti e centinaia di feriti: “Mi preoccupano in particolare gli ingressi di migranti regolari attraverso la rotta balcanica, e in Friuli spesso sono passati. Il rischio di infiltrazioni terroristica è altissimo, e già oggi diverse nazioni hanno messo sotto osservanza speciale alcune persone giunte dall’Afghanistan, c’è il rischio di portare il terrorismo anche in Italia. Dobbiamo rimanere in Afghanistan? E’ stato fatto un errore enorme da parte di tutto l’occidente nell’abbandonare in questo modo la nazione, non solo a tutela della popolazione afgana. E’ importante il controllo dell’Afghanistan anche per tutelare lo stesso occidente. Si rischiano le infiltrazioni terroristiche di cui parlavamo prima. I talebani che l’Isis, perchè parliamo lati stessa medaglia, sono soggetti con cui non si deve dialogare”.

Sulla possibilità chiusura di alcune rotte: “Bisogna controllarle, non si può pensare di entrare in Europa senza permessi. Gli ingressi regolari rischia di portare ad una situazione fuori controllo. Stiamo parlando di un confine terrestre. Chi vuole fare in modo che le frontiere siano permeabili lo fa perchè a qualcuno fa comodo gestire a suon di milioni di euro l’immigrazione regolare”. Sulla ministra Lamorgese: “Serve rafforzamento importantissimo confini, ci sono migliaia di ingressi al giorno, e con la crisi afgana la situazione peggiore, non esiste alcuno stato democratico al mondo che permesse questi ingressi. Sta passando una linea di pensiero sbagliato, altrimenti ci si trasforma in uno stato anarchico”.

FEDRIGA: “BIDEN PIANGE? MAI VISTA PRESIDENZA USA COSI’ DEBOLE NEGLI ULTIMI ANNI”

Su Biden infuriato e in lacrime: “Parole un po’ strane nel momento in cui si sta provvedendo all’evacuazione dall’Afghanistan. Bisogna risolvere il problema non dire ‘Ve la faremo pagare’ Penso sia molto debole come presidente e poche volte l’ho vista così debole la presidenza Usa. Stiamo parlando di donne e bambini sotto scacco, l’arrendevolezza dell’occidente non ha scusanti”. E ancora: “Prima di andarsene bisognava accertarsi che si poteva resistere alle truppe talebane che invece hanno conquistato Kabul in pochi giorni”. infine Fedriga ha aggiunto: “Innalzare il livello di sicurezza nel nostro Paese? Penso che ciò dovrà avvenire, la diffusione dell’estremismo islamico purtroppo sta aumentando”.

