Fekir al Milan?/ Calciomercato, dalla Spagna: pronti 40 mln per il francese

Vecchia fiamme che torna a riaccendersi in vista della sessione di calciomercato estiva a Milanello è Nabil Fekir, prossimo al Milan, stando le ultime indiscrezioni bollenti che ci arrivano dalla Spagna. Come scrive oggi As infatti pare che la dirigenza rossonera sia finalmente pronta a portare nel capoluogo lombardo il giocatore francese (cercato anche dall’Inter in passato), campione del mondo nel 2018 e ora in maglia del Betis. Dopo il caso Theo Hernandez, dunque la dirigenza del Diavolo pesca ancora nella Liga spagnola, puntando su un giovane talento come il trequartista, classe 1993, che pure si è accasato solo da pochi mesi alla corte di Mister Rubi. Proprio con il Betis però il francese starebbe facendo vivendo una stagione davvero positiva, con 22 presenze, 7 gol e sei assist in campionato: numeri che ben spiegano il rinnovato interesse del Milan per Fekir.

FEKIR AL MILAN? LA PROPOSTA ROSSONERA

Per il momento però l’approdo di Fekir al Milan è poco più di un’ipotesi del calciomercato di marzo: e anzi la trattativa sulla carta non è affatto così semplice, specie per il club rossonero, che prima deve risolvere non pochi dubbi anche a livello dirigenziale. Come ci ricorda sempre As infatti il giocatore, approdato al Betis per 20 milioni di euro + 10 di bonus, ha una clausola rescissoria da 100 milioni e in più il club spagnolo, in caso di cessione anzi tempo, dovrebbero versare il 20% della plusvalenza ai colleghi del Lione, a cui hanno sottratto lo stesso trequartista. Non è dunque uno scenario facile per il Milan, che pure però pare pronto a mettere su piatto già la cifra di 40 milioni di euro per il cartellino del francese Campione del mondo. Staremo a vedere.



