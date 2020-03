Fekir al Milan?/ Calciomercato, l’Atletico fa concorrenza al Diavolo e il Betis…

Nome caldo per il calciomercato estivo a Milanello, è certo quello di Nabil Fekir, al Milan nella prossima sessione di contrattazione. Il nome non ci è certo nuovo e anzi già da qualche giorno si parlava del possibile approdo del francese alla corte di Stefani Pioli. Non solo: come ben ricordiamo, secondo diversi media spagnoli la dirigenza rossonera, ammaliata dal profilo dell’esterno d’attacco del Betis, pareva aver già pronto un piano da 40 milioni di euro per il cartellino del francese. Una cifra ben importante per le casse dei rossoneri, che pure dovrebbero sposare una linea ben rigorosa a livello economico.

FEKIR AL MILAN? CONCORRENZA DELL’ATLETICO MADRID

Ecco dunque che, come spesso accade alcuni mesi prima dell’apertura della finestra di calciomercato estivo, giungono nuove voci che contraddicono le vecchie indiscrezioni. Secondo le ultime novità di calciomercato raccolte dai colleghi de El Mondo Deportivo infatti pare proprio che l’approdo di Fekir al Milan non avverrà in tempi brevi. Anzi l’accordo tra giocatore, club e Betis pare ben lontano, viste le cifre troppo importanti che la società spagnola chiede per fare a meno del francese. Ma non solo: se i rossoneri non paiono più disposti a mettere sul piatto 40 milioni per Fekir, potrebbero ben presto farlo i colchoneros. Pare infatti che l’Atletico Madrid, che dispone di un fondo cassa più ampio del diavolo, abbia dunque messo gli occhi sul francese, e sia pronto a soddisfare le richieste del Betis. Staremo a vedere.



