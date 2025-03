Tra le storie che verranno narrate nella puntata di oggi de “Le ragazze“, programma condotto da Francesca Fialdini, c’è anche quella di Felice Antonini, donna nata a Riano, in provincia di Roma, il 29 gennaio del 1944. Mentre lei veniva al mondo, i genitori nascondevano in casa il rabbino Marco Vivanti insieme alla sua famiglia. Li salvarono dalla deportazione nazista, per farli sfuggire alla morte certa nei campi di concentramento. Un gesto coraggioso della mamma Teresa e del papà Pietro, che hanno messo a rischio la loro vita e quella della loro famiglia pur di salvare Vivanti e i suoi. Il gesto della famiglia di Felice Antonini è stato premiato con il titolo di “Giusti tra le Nazioni”.

Mariafelicia Carraturo, chi è la campionessa di apnea/ La morte del padre, l'incidente e il record

L’esempio dei genitori ha permesso a Felice Antonini di crescere con valori di altruismo e sacrificio, senza mai risparmiarsi. Felice ha cominciato a lavorare da giovanissima, all’età di dieci anni, per aiutare la famiglia, in condizioni economiche non agiate. A quattordici anni è stata poi assunta come operaia in un’industria tessile ma come tante altre sue colleghe ha subito dispetti e angherie da parte di un caporeparto maschilista, che non accettava la loro presenza in azienda.

Benedetta Tobagi, chi è: figlia del giornalista Walter Tobagi ucciso dalle BR/ La vita dopo la tragedia

Felice Antonini, chi è: il lavoro e i viaggi in giro per il mondo

Nel 1971 la fabbrica dove Felice Antonini lavorava ha chiuso e lei è rimasta senza lavoro, ma grazie a un imprenditore ebreo, che conosceva la storia della sua famiglia e l’eroico gesto fatto, è riuscita a trovare un nuovo impiego da commessa in un negozio di tessuti orientali nel centro di Roma. Proprio nella Capitale, Felice ha cominciato a vivere una nuova vita, viaggiando per il mondo e studiando il francese. Nel corso della sua vita, Felice Antonini non si è mai sposata. Ha vissuto da donna libera e amante della vita e del mondo.