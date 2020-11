Felice e Joe, ex marito e figlio Lidia Bastianich/ Lei: “Tra loro rapporto difficile”

Gli uomini della vita di Lidia Bastianich sono proprio Felice, il marito, o meglio ex, e il figlio, Joe. Quest’ultimo non ha bisogno di presentazioni perché in molti lo conoscono come imprenditore della ristorazione ma, soprattutto, come protagonista di Masterchef Usa e poi anche della versione italiana. I suoi programmi gli hanno permesso di mostrarsi e farsi conoscere al grande pubblico ma poi la sua vera passione, la musica, ha preso il sopravvento tanto da lasciare i cooking show e dedicarsi al suo album e ai suoi tour (arrivando addirittura alla corte di Maria de Filippi come concorrenti di Amici vip). Nella sua vita però la ristorazione continua ad impegnarlo molto per via della serie di locali e ristoranti che insieme alla madre, e alla sorella Tanya, gestiscono a New York e non solo. Al fianco di Joe c’è Deanna, la moglie con la quale ha avuto tre figli: Olivia, Miles ed Ethan.

Felice e Joe, ex marito e figlio Lidia Bastianich, chi sono?

L’altro uomo di Lidia Bastianich è sicuramente Felice, l’unico grande amore della chef e dell’imprenditrice. I due si sono trovati insieme proprio a New York, dopo aver lasciato l’Italia e nel 1966 si sono sposati rimanendo insieme fino al 1997, 31 anni. Alla fine però è arrivato l’addio e il divorzio anche se non si capiscono i motivi ben precisi di questa decisione. Lidia Bastianich spesso ha avuto modo di ribadire che il rapporto tra il marito, un po’ particolare, e Joe era particolare perché un po’ teso e lo stesso imprenditore lo ha confermato a Tv Sorrisi e Canzoni spiegando: “Lui era molto diverso da me, apparteneva al vecchio mondo, a volte mi imbarazzava, aveva abitudini strane. Avevamo un rapporto difficile e poco felice, come capita a tanti padri e figli”. Sarà questo che ha rovinato il rapporto con la moglie? Nel 2010 Felice Bastianich è morto lasciando comunque la sua famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA