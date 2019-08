Felice Gimondi è morto/ Malore fatale in mare ai Giardini di Naxos per l’ex ciclista

Felice Gimondi è morto, addio alla leggenda del ciclismo mondiale che ci lascia a 76 anni. L’uomo ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno al mare in provincia di Messina, precisamente ai Giardini di Naxos, per decedere poco dopo. Alcuni bagnanti l’hanno subito soccorso, provando a rianimarlo, ma sono stati nulli i loro tentativi e quelli degli operatori del 118 che tempestivamente si sono presentati sul luogo dell’evento. Sul posto era arrivata anche la Guardia Costiera di Giardini che aveva avviato gli accertamenti su quanto accaduto. L’ex atleta, che si trovava sulla spiaggia di contrada Recanati, avrebbe compiuto 77 anni il 29 settembre prossimo.

Felice Gimondi è morto, una carriera fatta di successi

Ci lascia Felice Gimondi uno dei più grandi ciclisti della storia dello sport internazionale. L’ex ciclista aveva trionfato per tre volte al Giro d’Italia (1967, 1969 e 1976), una volta al Tour de France (1965) e alla Vuelta spagnola (1968). Nel 1973 si era poi fregiato del titolo di campione mondiale di categoria. Era nato a Sedrina il 29 settembre del 1942, diventando professionista quando aveva appena 23 anni. Sulla sua strada aveva trovato spesso un altro grandissimo campione come Eddy Merckx. Dopo il ritiro dall’attività agonistica era diventato direttore sportivo della Gewiss-Bianchi e poi presidente della Mercatone Uno-Albacom la squadra di Marco Pantani. Era un uomo amato e stimato oltre che dotato di grandissimo senso dell’umorismo, ci mancherà e non poco.

