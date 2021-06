Felice Grieco “riconosciuta donna del video”/ Caso Denise “Credo a segnalazione ma…”

Il caso di Denise Pipitone continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica ed anche la trasmissione Iceberg se ne è occupata nella nuova puntata su Telelombardia. In studio, la famosa guardia giurata Felice Grieco, colui che girò il video di Milano in cui furono immortalate una donna, forse rom, ed una bambina chiamata Danas e molto somigliante alla piccola scomparsa da Mazara Del Vallo. Di recente è emersa una nuova segnalazione da parte di una ragazza di Caserta che sostiene di aver riconosciuto in sua zia proprio la donna del video. La giovane si è rivolta a Felice Grieco, il quale ha svelato: “Il tutto è nato secondo un’idea avuta da me e da una signora illustre che non vuole essere citata al fine di cercare quella donna”. Dopo tre giorni dalla pubblicazione online della foto, Felice è stato contattato dalla giovane di Caserta che gli avrebbe chiesto di poterlo contattare per dirgli delle cose importanti.

Denise Pipitone "Donna del video? Mia zia”/ “Con lei ragazza senza denti, messa male"

“Mi dice che conosce la donna del mio filmato”, ha proseguito Felice Grieco, “mi dice che è mia zia”. Per dimostrare la verità delle sue parole la giovane sarebbe andata a fare una denuncia dai Carabinieri. La giovane avrebbe poi raccontato la sua storia.

FELICE GRIECO “SEGNALAZIONE SU DONNA VIDEO? CI CREDO”

La ragazza che dice di aver riconosciuto la donna del video, come spiegato dal giornalista Marco Oliva, avrebbe vissuto per molto tempo in Lombardia, a Cesate, nel Milanese. Si chiama Mariana ed è di origini romene. A verbale avrebbe fatto mettere di aver visto anche una giovane che potrebbe essere Danas, la bimba somigliante a Denise Pipitone. Mariana è stata adottata e tre anni fa decide di incontrare i suoi genitori biologici che si trovano a Parigi. Proprio qui, in un campo rom, le viene presentata sua zia di nome Florina e per Mariana si tratterebbe della stessa persona del video. La donna ha anche una figlia che confida a Mariana di non essere a conoscenza di quale fosse la sua vera famiglia e di non sapere quanti anni avesse. E se si trattasse proprio di Denise Pipitone? La giovane ragazza dal passato misterioso attualmente si troverebbe in un piccolo paese della Romania. Felice Grieco crederebbe a tutta la sua storia, supportata anche dalla sua denuncia ai carabinieri. “Io le avevo detto di non pubblicare nulla ma si è trovata in tv all’improvviso”, ha commentato Grieco. Mariana ha spiegato in un messaggio come avrebbe riconosciuto la donna ripercorrendo la sua storia e spiegando di essere stata a Parigi. “Si è presa una grande responsabilità”, ha commentato Felice Grieco.

Denise Pipitone, Anna Corona e il giallo del cellulare/ Spostamenti da Mazara?

LEGGI ANCHE:

Caso Denise Pipitone, nuova segnalazione/ Piera Maggio "Ho bisogno di riscontri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA