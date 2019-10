Felice Maniero arrestato/ L’ex boss accusato di maltrattamenti dalla compagna

E’ stato arrestato Felice Maniero. L’ex boss della Mala del Brenta è tornato dietro le sbarre dopo che la sua compagna lo ha accusato di maltrattamenti: i carabinieri sono intervenuti ed hanno messo le manette ai polsi all’ex criminale conosciuto anche come “Faccia d’angelo” proprio per il suo viso pulito, da bravo ragazzo. A darne notizia è il quotidiano Il Giornale di Brescia, che sottolinea come Maniero vivesse da tempo nella città lombarda con una nuova identità. In base a quanto raccolto dai colleghi della carta stampata, l’arresto sarebbe scattato nella giornata di ieri, venerdì 18 ottobre, a seguito della denuncia della compagna di Maniero, e in virtù del nuovo regolamento dopo l’introduzione del Codice Rosso, a tutela del gentil sesso. Subito dopo l’arresto, Maniero è stato condotto nel carcere di Bergamo, dove si trova attualmente in attesa della convalida del fermo.

FELICE MANIERO ARRESTATO: UNA LUNGHISSIMA CARRIERA DA CRIMINALE

Felice Maniero è senza dubbio uno dei criminali più noti d’Italia, soprattutto a cavallo fra gli anni ’80 e ’90. Dopo aver commesso rapine, colpi in banche e alle poste, assalti a portavalori, ed essere accusato di associazione mafiosa, traffico di armi e droga, nonché omicidi, è stato arrestato per la prima volta nel 1980, evadendo poi sette anni dopo dal carcere di Fossombrone. Nel 1993, dopo ben 13 anni di latitanza, è stato nuovamente portato in gattabuia, dopo essere stato scoperto sul suo yacht al largo di Capri. Viene quindi portato nel carcere di Venezia dove tenta di evadere corrompendo due guardie carcerarie, quindi il trasferimento a Padova dove nel 1994 evade nuovamente. Nel novembre successivo il nuovo arresto, quindi la detenzione fino all’agosto del 2010, quando ritorna in libertà dopo la scadenza dell’ultima misura restrittiva nei suoi confronti.

