Felicia Impastato, film Rai 1/ Trama e cast con Lunetta Savino

Felicia Impastato va in onda oggi, domenica 1° maggio, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Si tratta di una pellicola appartenente al genere biografico prodotta in Italia nel 2016 da Matteo Levi e diretta da Gianfranco Albano. Nel cast troviamo una grandissima attrice come Lunetta Savino oltre a Carmelo Galati, Barbara Tabita, Antonio Catania e Giorgio Colangeli. Si tratta sicuramente di un film che fa riflettere e che tratta un argomento davvero molto delicato.

Felicia Impastato, la trama: una triste morte

La storia del film Felicia Impastato racconta della triste morte di Peppino Impastato, trovato morto in maniera tragica presso una stazione ferroviaria. La tesi della polizia locale anche a seguito di alcune indagini e che l’incidente sia stato causato dallo stesso Peppino. Secondo le autorità si sarebbe infatti trattato di un attentato dello stesso ragazzo però finito male. Fin dal primo momento però tutta la famiglia di Peppino, in particolare la madre Felicia e tutti gli amici più stretti, non hanno per nulla intenzione di credere a questa versione. Dal loro punto di vista l’omicidio sarebbe stato architettato dalla mafia locale con l’obbiettivo di vendicarsi della condotta politica di Peppino.

Da questo momento in poi la madre cerca in ogni modo di trovare tracce e indizi che riconducano al temibile boss mafioso Gaetano Badalamenti, convinta che ci sia lui alla base dell’omicidio. Dopo diversi anni di lotte e ricerche finalmente arriva la buona notizia; la magistratura ha intenzione di dare seguito alla teoria della famiglia impastato e di riaprire le indagini. Dopo ben due archiviazioni infatti, finalmente nel 2002 il boss mafioso viene incarcerato con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio del ragazzo. La vicenda regala così alla famiglia la giustizia tanto ricercata rendendo onore alla memoria del giovane Peppino.

