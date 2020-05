Felicia Impastato, madre Peppino Impastato/ “Appena mi sposai ci fu l’inferno”

Pubblicità

Il nome di Felicia Impastato non sarà nuovo a chi conosce la storia del figlio Peppino Impastato, uno dei figli nati dal suo matrimonio con Luigi Impastato. “Io allora non ne capivo niente di mafia, altrimenti non avrei fatto questo passo”, scrive nella biografia La mafia in casa mia. Felicia infatti si sposa con Luigi per amore, nonostante il padre volesse darla in moglie ad un uomo scelto da lui. A pochi passi dal matrimonio, dirà al padre di non aver alcuna intenzione di sposarsi e di non voler accettare nemmeno la classica fuitina, che l’avrebbe costretta ad una vita infelice. La mafia entrerà nella sua vita per via del cognato del marito, Cesare Manzella, il capomafia del paese. “Appena mi sono sposata ci fu l’inferno”, rivela, “Attaccava lite per tutto e non si doveva mai sapere quello che faceva, dove andava. Io gli dicevo ‘Stai attento, perchè gente dentro [casa] non ne voglio. Se mi porti qualcuno dentro, che so, un mafioso, un latitante, io me ne vado da mia madre“. In particolare, Felicia non sopporta l’amicizia nata fra il marito e Gaetano Badalamenti, diventato capofamia in seguito alla morte di Manzella. Anche se in lite con il marito, si ritroverà a difendere lo stesso figlio Peppino quando inizierà a scrivere contro la mafia e interessarsi di politica. Soprattutto quando scopre che Peppino ha scritto l’idea socialista, un articolo sulla mafia. “Quando l’ho saputo io, salgo sopra e vedo… e dissi ‘E dai, Giuseppe figlio, io ti do qualunque cosa se tu mi consegni quel giornalino. Tu non lo devi pubblicare quel giornale’. Andavo da tutti“, scrive. Il suo intento però non è andato a buon fine: Peppino era deciso a puntare il dito contro la mafia.

Felicia Impastato, madre Peppino Impastato: l’intuizione sul figlio

Felicia Impastato intuirà subito che il figlio Peppino Impastato si trova ancora più in pericolo in seguito alla morte del padre Luigi. In via ufficiale, per tutti sarà un incidente fatale a togliergli la vita. Felicia però è sicura che presto o tardi anche il figlio avrebbe potuto attirare l’ira della mafia. E così avviene: nel ’78 viene ritrovato il corpo di Peppino e Felicia si concede solo qualche giorno di smarrimento prima di costituirsi parte civile. Una decisione presa anche per proteggere Giovanni, l’unico figlio rimastole. “Gli dissi ‘Tu non devi parlare. Fai parlare me, perchè io sono anziana, la madre, insomma non mi possono fare come possono fare a te'”, riferisce Felicia nella biografia La mafia a casa mia. La Impastato rompe così ogni rapporto con i parenti del marito che cercano di ostacolarla e sceglie di viaggiare sui binari opposti, aprendo casa sua a chiunque voglia parlare di Peppino. “Perchè la cosa di mio figlio si allarga, capiscono che cosa significa la mafia“, scrive ancora, “e ne vengono, e con tanto piacere per quelli che vengono! Loro si immaginano ‘Questa è siciliana e tiene la bocca chiusa’. E invece no. Io devo difendere mio figlio, politicamente, lo devo difendere. Mio figlio non era un terrorista, lottava per cose giuste e precise”. Oggi, venerdì 22 maggio 2020, Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata il film Felicia Impastato. Verrà raccontata la vita e la battaglia di questa madre coraggio, morta nel 2004 e a soli due anni di distanza dalla condanna di Badalamenti per la morte del figlio.



