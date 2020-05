Felicia Impastato/ Su Rai 1 il film tratto da una storia vera con Lunetta Savino

Pubblicità

Felicia Impastato va in onda su Rai 1 per i propri telespettatori nella prima serata di oggi, venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un film televisivo realizzato da raifiction con la regia affidata a Gianfranco Albano mentre la sceneggiatura è stata sviluppata è scritta da Diego De Silva, Monica Zapelli e Giovanni Impastato. Le musiche della colonna sonora sono state composte dal gruppo musicale siciliano degli Agricantus, il montaggio è stato realizzato da Gino Bartolini ed i costumi di scena portano la firma di Alfonsina Lettieri. Nel cast sono presenti Lunetta Savino, Carmelo Galati, Barbara Tabita, Antonio Catania, Gaetano Aronica, Giorgio Colangeli e Linda Caridi.

Felicia Impastato, la trama del film

In Felicia Impastato ci troviamo nella cittadina di Cinisi in Sicilia e in particolar modo nella provincia di Palermo. Un giorno nei pressi della stazione ferroviaria locale viene rinvenuto il corpo senza vita e dilaniato di Peppino Impastato giornalista e attivista italiano nonché membro del partito della democrazia proletaria. Sul luogo arrivano ovviamente le forze dell’ordine e sua madre Felicia. Le prime indagini da parte dei tutori della legge sembrano lasciar pensare ad un tentativo di attentato di matrice politica che lo stesso Peppino avrebbe orchestrato e di cui poi è stato a sua volta vittima. Una ricostruzione che evidentemente lascia sbigottita la madre la quale assolutamente non crede a questo genere di possibilità. Infatti, la madre e gli altri componenti della famiglia sono quanto mai convinti che la morte sia stata provocata dalla mafia in ragione delle ripetute denunce che lo stesso Peppino aveva evidenziato alle forze dell’ordine per manifestare alcuni atti criminali.

Così la mamma con tantissimo coraggio inizia ad occuparsi in prima persona delle indagini ed in particolar modo si mette alla ricerca delle prove che potrebbero far incastrare il boss mafioso locale Gaetano Badalamenti. Dopo tantissimi anni dai fatti, la donna avrà l’opportunità di trovare lungo il proprio percorso di inchiesta, la giustizia dei magistrati che sapranno darle supporto necessario ed in particolar modo Rocco Chinnici e Antonino Caponnetto che peraltro saranno anche i protagonisti del cosiddetto Processo alla mafia che si è tenuto negli anni 80 nell’aula bunker del tribunale di Palermo. Il caso dell’assassinio di Peppino Impastato è stato archiviato per ben due volte ossia nel 1984 nel 1992 e soltanto nel 2002 anche grazie alle testimonianze di alcuni boss pentiti, si riusciranno a dimostrare le colpe del Boss Malva Galanti il quale sarà condannato all’ergastolo. Il successo voluto è in una madre ferita e addolorata per la morte del proprio figlio che non si è mai sconfortata anche nei momenti più difficili.



