Felicissima Sera, Pio e Amedeo/ Diretta e ospiti: da Maria De Filippi a Tommaso Paradiso

ANTICIPAZIONI FELICISSIMA SERA: PIO E AMEDEO TORNANO IN PRIMA SERATA CON IL LORO SHOW

L’attesa è finita. Venerdì 16 aprile, in prima serata su canale 5, Pio e Amedeo debuttano con il nuovo programma dal titolo “Felicissima Sera”. Dopo aver ottenuto un successo straordinario con le tre edizioni di Emigratis, dopo essere stati ospiti al Festival di Sanremo e aver conquistato la fiducia di Maria De Filippi che li ha ospitati spesso ad Amici durante la fase del serale, Pio e Amedeo sono pronti a regalare una serata ricca di divertimento, ospiti, musica e tantissime sorprese. I due comici pugliesi, irriverenti, schietti e senza peli sulla lingua, si tuffano in un’avventura nuova sfidando la concorrenza di Serena Rossi che, questa sera, su Raiuno, torna in onda con una nuova puntata dello show “Canzone segreta”. Durante la prima puntata di Felicissima sera Pio e Amedeo non saranno soli. Sul palco, infatti, ci saranno tantissimi ospiti.

Canzone Segreta/ Diretta e ospiti: da Anna Valle, Giancarlo Giannini, Simona Ventura a Valeria Fabrizi

GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA DI FELICISSIMA SERA

Il primo grande nome che ha accettato di partecipare alla prima puntata di Felicissima sera rispettando la promessa fatta durante una puntata del serale di Amici 2021 è Maria De Filippi. La conduttrice, dopo aver ospitato Pio e Amedeo durante le prime puntate della fase serale dell’attuale edizione di Amici, ha ricambiato il favore e, questa sera, sarà la protagonista di un divertente siparietto con i due comici pugliesi. Spazio, poi, ad Emanuele Filiberto che ha avuto modo di conoscere la comicità di Pio e Amedeo durante le loro ospitate ad Amici, Francesco Pannofino e Andrea Iannone. Non mancheranno, poi, alcuni nomi della musica italiana. Questa sera, a far cantare il pubblico di canale 5, saranno Francesco De Gregori e Tommaso Paradiso.

Amber Hope "Serata in complicità con Amedeo Goria"/ "L'ha nascosto a Vera Miales"

LA SCOMMESSA DI PIO E AMEDEO

Felicissima Sera rappresenta la grande scommessa di Pio e Amedeo che, dopo aver girato il mondo regalando un format irriverente, ma che ha conquistato il pubblico di Italia 1 come Emigratis, sono pronti a fare lo stesso puntando su una comicità diversa rispetto a quella a cui hanno abituato il loro pubblico. Con le loro battute sono così pronti a regalare spensieratezza e divertimento. “Quello che possiamo dire è che in 150 minuti di show la nostra unica nostra responsabilità è distrarre dalle difficoltà con le risate e le emozioni, che poi è il compito di ogni buon comico. La vera vittoria sarà riuscire a far dimenticare al pubblico ciò che accade intorno”, ha detto in conferenza stampa come riporta Tgcom24.

LEGGI ANCHE:

Vincenzo Vasi e Valeria Sturba: chi sono?/ Virtuosi del theremin: "Cerchiamo l'evocatività"

© RIPRODUZIONE RISERVATA