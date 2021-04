Felicissima sera, Pio e Amedeo/ Diretta e ospiti: Eros Ramazzotti, Noemi, Raoul Bova, Malena

Felicissima sera, anticipazioni ultima puntata 30 aprile

Dopo il grande successo ottenuto con le prime due puntate, venerdì 30 aprile, in prima serata su canale 5, Pio e Amedeo tornano con la terza ed ultima puntata di Felicissima Sera. Lo show dei due comici pugliesi ha incollato davanti ai teleschermi più di quattro milioni di telespettatori e questa sera regalerà momenti assolutamente divertenti. Nella scorsa puntata di Felicissima sera, Pio e Amedeo hanno regalato momenti davvero divertenti grazie alla complicità degli ospiti. Se Claudio Baglioni si è prestato dando vita a momenti musicali imperdibili accettando anche di mettersi lo smalto, Francesco Totti ha anche scherzato con Pio e Amedeo dando vita ad una serie di spot pubblicitari particolari. Anche Achille Lauro è piaciuto tantissimo al pubblico con la rivisitazione di Rolls Royce in Fiat Punto. Cosa accadrà, invece, questa sera? Andiamo a scoprire tutti gli ospiti.

Gli ospiti dell’ultima puntata di Felicissima Sera

L’ultima puntata di Felicissima Sera avrà come ospiti cantautori, attrici e grandi interpreti della musica italiana. Dopo Claudio Baglioni, questa sera, ospite di Pio e Amedeo, sarà Eros Ramazzotti. Spazio, poi, a Raoul Bova, protagonista della fiction Buongiorno mamma. E ancora un tris di grandi donne del mondo dello spettacolo come Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli. Ci sarà anche Malena e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Tornerà, infine, anche Francesco Pannofino, la voce di Emigratis. Non mancheranno le grandi performance musicali, le coreografie e momenti di grandi comicità.

Pio e Amedeo, gli spoiler sull’ultima puntata

Ospiti del talk di FQMagazineIt “Programma” condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, Pio e Amedeo hanno svelato alcuni spoiler sulla terza ed ultima puntata di Felicissima sera. I due comici pugliesi hanno così svelato cosa accadrà con Eros Ramazzotti. “Sarà seduto sul divano con noi, ci saranno dei momenti di imbarazzo anche per lui. Spesso i cantanti vengono e dicono ‘Ok ma faccio la promozione del mio disco’ lui invece assolutamente no. Ad un certo punto è venuto fuori questo momento karaoke, esilarante, non abbiamo tagliato nulla. Abbiamo cantato 6-7 pezzi di Eros uno dietro l’altro“. Quella che regaleranno Pio e Amedeo al pubblico di canale 5, dunque, sarà una serata imperdibile.

