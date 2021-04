Felicissima Sera, Pio e Amedeo/ Ospiti e diretta: Achille Lauro, Baglioni, Totti…

Felicissima Sera, Pio e Amedeo: anticipazioni seconda puntata 23 aprile

Dopo il debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 4.070.000 spettatori pari al 20.1% di share, Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo, torna in onda oggi, venerdì 23 aprile, in prima serata su canale 5, con la seconda puntata. La scommessa dei due comici pugliesi si è rivelata vincente. La prima puntata ha convinto tuttii con un mix di emozione e divertimento. Dopo le lacrime di Pio e Amedeo per la lettera scritta al padre di Amedeo letta da Maria De Filippi, sono stati tanti i momenti divertenti come quelli che i due comici hanno regalato prima con Tommaso Paradiso con cui hanno dato vita ad un tipoco matrimonio pugliese e poi con i cantanti neomelodici con cui hanno dato vita ad un momento di musica e balli. Cosa accadrà, invece, durante la seconda puntata di Felicissima Sera? Andiamo a scoprire tutti.

Gli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera

Tanti ospiti anche per la seconda puntata di Felicissima Sera. Grande attesa per l’arrivo di Achille Lauro che, dopo essere stato un ospite speciale del Festival di Sanremo 2021 regalando cinque quadri musicali, tornerà in tv per un momento speciale insieme a Pio e Amedeo. Spazio, poi, a Claudio Baglioni, uno dei cantautori più amati della musica italiana. E ancora: l’astronauta Umberto Guidoni, Malika Ayane e Aleandro Baldi. Tornerà, poi, la voce di Emigratis ovvero Francesco Pannofino. Infine, attesa per l’arrivo di Francesco Totti che, insieme alla coppia comica pugliese, darà vita a siparietti imperdibili e che strapperanno un sorriso a tutti.

Pio e Amedeo: “A Felicissima Sera vale solo una regola”

In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, Pio e Amedeo hanno parlato della loro avventura a Felicissima Sera spiegando che, nel loro programma, “l’unica regola è non essere cattivi“. Con la loro ironia, i comici cercano di regalare una serata spensierata al pubblico senza offendere nessuno. “Ci autocensuriamo solo quando abbiamo la sensazione di offendere una categoria o gli stessi ospiti“, dice Amedeo. “Ci vuole delicatezza, ma con l’ironia si abbattono tante barriere“, hanno concluso Pio e Amedeo.

