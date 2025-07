Felicità segna l'esordio dietro la macchina da presa dell'attrice Micaela Ramazzotti che si autodirige in un'opera prima di grande interesse

Felicità, un film su Rai Tre diretto da Micaela Ramazzotti

La seconda serata di Rai Tre, sabato diciannove luglio, alle ventitré e trenta, prevede la messa in onda del film “Felicità”. Si tratta di una commedia drammatica del duemilaventitré che vede dietro la macchina da presa il brillante esordio di Micaela Ramazzotti, attrice pluripremiata il cui successo è arrivato con i film Tutta la vita davanti e La prima cosa bella, entrambi di Paolo Virzì, regista al quale è stata legata anche nella vita privata e dal quale si è recentemente separata. La sceneggiatura è curata dalla stessa Ramazzotti in collaborazione con Isabella Cecchi e Alessandra Guidi, e la pellicola è prodotta da Lotus Production e Rai Cinema. La colonna sonora è di Carlo Virzì, fratello di Paolo.

Francesco Totti e la figlia Chanel non si parlano più? "Alti e bassi tra loro"/ "Silenzio crescente"

La protagonista è la stessa Micaela Ramazzotti, che ha selezionato personalmente il resto del cast, dove troviamo Max Tortora, Anna Galiena, Sergio Rubini e un cameo di Giovanni Veronesi, che interpreta se stesso.

La trama del film “Felicità”: una famiglia disfunzionale e la ricerca del riscatto personale

La storia di “Felicità” ruota attorno alla figura di Desirè, parrucchiera per il cinema, donna ingenua e generosa che vive succube della sua famiglia e del compagno Bruno, un professore universitario che la sminuisce e la fa sentire inferiore. La donna non si tira indietro quando il padre le chiede di firmare come garante per un finanziamento che serve ad acquistare una Mercedes per il fratello Claudio, che così può iniziare a lavorare come NCC.

Alessia Toso, chi è? Da Amici a Too Hot to Handle: 24 anni, cantante e single/ Le foto hot e i flirt segreti

Durante il film emerge sempre più il carattere disfunzionale della famiglia, con continui ricatti morali e vessazioni. Desirè scopre la depressione del fratello, non compresa dai genitori, e decide di aiutarlo in tutto e per tutto, cercando di procurarsi quel po’ di felicità che pensa di meritare.