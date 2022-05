Felicity Blunt, moglie Stanley Tucci/ Un ‘nuovo amore’ dopo la morte dell’ex compagna

Felicity Blunt, la seconda moglie di Stanley Tucci

Forse non tutti sanno che l’attore americano Stanley Tucci è felicemente sposato da circa dieci anni con una donna di nome Felicity Blunt, la sua seconda moglie. Il sessantenne statunitense, componente di spicco nel cast della serie tv la Fortuna, in uscita questa sera lunedì 30 marzo su Raiuno, ha al suo fianco una grande donna, che ha saputo aiutarlo in uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo aver perso la sua prima moglie, Kate Tucci, a causa di una grave malattia, Stanley ha trovato in Felicity Blunt la persona giusta con cui ricominciare. Ha ammesso di soffrire ancora molto per la morte di Kate, pure dopo aver sposato Felicity, ma il matrimonio lo ha sicuramente aiutato ad affrontare il dolore e metabolizzarlo.

Stanley Tucci e Felicity Blunt, insieme più forti e più felici

Come dicevamo Stanley Tucci e Felicity Blunt sono felicemente sposati da circa dieci anni, oltre ad essere genitori dei figli Matteo ed Emilia, i quali hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il loro legame. “Non smetti mai di piangere. È ancora difficile dopo 11 anni. È ancora difficile. E sarà sempre difficile. Ma Kate non vorrebbe mai che nessuno di noi si crogiolasse in quel dolore e lasciasse che prendesse il sopravvento sulle nostre vite”, ha raccontato l’attore in un’intervista rilasciata nei mesi scorsi a CBS a proposito della sua famiglia e dei grandi dolori affrontati nel corso della sua vita.

