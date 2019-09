Felicity Huffman condannata/ Tangenti per falsificare test di ammissione della figlia

Felicity Huffman, conosciuta in tutto il mondo per ver recitato per anni nella famosa serie tv Desperate Housewives, è stata condannata a 14 giorni di cacere per aver pagato 15 mila dollari per falsificare un test di ammissione della figlia maggiore Sofia all’università. Arrestata lo scorso marzo al termine di un’inchiesta che aveva portato all’arresto di altre 50 persone tra genitori, coach, dirigenti scolastici, un imprenditore californiano che serviva da tramite tra i college e i genitori e un’altra star di Hollywood, Lori Loughlin, nota per la sua partecipazione alla sitcom “Full House”, Felicity Huffman per la quale l’accusa aveva chiesto una detenzione dai 4 ai 10 mesi, è stata condannata con una sentenza pronunciata il 12 settembre. La condanna è arrivata nonostante la figlia, dopo l’arrest, abbia difeso la madre sostenendo di aver imparato da lei a lavorare e ad impegnarsi per ottenere ciò che si desidera.

Felicity Huffman condannata a 14 giorni di carcere: “mi dispiace”

In tribunale per ascoltare la sentenza del giudice, Felicity Huffman ha provato a giustificarsi. «L’unica cosa che posso dire è che mi dispiace Sophia. Ero così spaventata; sono stata una stupida e mi vergogno profondamente per quello che ho fatto. Ho procurato più danno di quanto avessi immaginato” – ha spiegato l’attrice di Desperate Housewives. La Huffman, inoltre, ha ribadito di aver capito l’errore commesso solo a mente fredda: “Adesso vedo tutte le cose che mi hanno portato su questa strada, ma nessuna di queste conta, perché io avevo una scelta, avrei potuto dire semplicemente no. Sono pronta ad assumermi pienamente la responsabilità e penso che meriterò qualunque punizione mi verrà inflitta”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA