Felipe Anderson alla Lazio?/ Calciomercato news, il ritorno è sempre più probabile!

CALCIOMERCATO LAZIO, FELIPE ANDERSON SI AVVICINA

La Lazio è da tempo al lavoro per rinforzare il proprio organico tramite questa finestra di calciomercato estivo e negli ultimi giorni si sta facendo sempre più concreta la possibilità di un ritorno di Felipe Anderson alla Lazio. I biancocelesti hanno intenzione di regalare uno o due esterni offensivi al nuovo allenatore Maurizio Sarri così da permettergli di attuare il suo canonico modulo ed il profilo del brasiliano potrebbe essere l’ideale per completare la squadra in quella zona del campo. Il ventottenne di proprietà del West Ham ha già vestito la maglia della Lazio, la squadra che lo aveva portato in Italia dal Santos, tra il 2013 ed il 2018 collezionando 177 apparizioni complessive e segnando pure 34 reti in totale.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Locatelli piace ma costa, ecco la strategia bianconera

CALCIOMERCATO LAZIO, I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

L’operazione di calciomercato riguardante il passaggio di Felipe Anderson alla Lazio dal West Ham starebbe ricevendo il via libera pure dallo stesso club londinese. Le indiscrezioni più recenti raccontano infatti che gli Hammers sarebbe disposti a lasciar tornare il brasiliano a Formello a costo zero ma accordandosi per ricevere il 50% del ricavato dall’eventuale futura rivendita del calciatore da parte degli italiani. Il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione, starebbe spingendo proprio la squadra di Londra a decidere positivamente in questo senso così da non rimanere del tutto a bocca asciutta.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN/ Isco ideale per rimpiazzare Calhanoglu, i dettagliCALCIOMERCATO INTER/ Svanberg sempre nel mirino, la situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA