Felipe di Borbone e Letizia Ortiz/ 17 anni d’amore dopo il “boda real”

Felipe di Borbone e Letizia Ortiz: il matrimonio reale prosegue a gonfie vele nonostante le critiche iniziali sul conto della principessa delle Asturie. Sono trascorsi 17 anni dalla boda real, ossia il matrimonio reale che ha visto il principe ereditario Felipe di Borbone sposare Letizia Ortiz Rocasolani, una bellissima giornalista. La coppia ha pronunciato il lieto si nella cattedrale di Almuden a Madrid. Nemmeno il maltempo ha scalfito la bellezza della sposa, che sotto la pioggia scrociante, si è presentata all’altare elegante come non mai conquistando critica e pubblico. Oggi Letizia una della reali più amate ed ammirate al mondo, anche se i primi anni per la principessa delle Asturie non sono stati facili.

La Ortiz, infatti, è passata da semplice cittadina a principessa peraltro con un precedente matrimonio naufragato alle spalle che tanto ha fatto parlare sulle pagine dei settimanali di gossip spagnoli ed europei. La giornalista, infatti, era sposata con Alonso Guerrero Pérez: un matrimonio lampo conclusosi nel giro di pochissimo tempo. La notizia anni fa non è stata certo accolta molto bene alla corte del re Juan Carlos, ma a distanza di anni possiamo dire che l’amore tra Felipe e Letizia ha vinto ogni chiacchiericcio. La coppia, infatti, è felicissima e riescono a dividersi alla grande tra i doveri pubblici e la famiglia.

Felipe di Borbone e Letizia Ortiz: un matrimonio fortemente voluto

Dal matrimonio di Felipe di Borbone e Letizia Ortiz sono nate due splendide figlie. La prima si Leonor nata nel 2005, mentre due anni dopo è arrivata Sofia. La loro storia d’amore è una vera e propria favola moderna: lei una ragazza semplice di strada senza sangue blu nelle vene e con un matrimonio fallito alle spalle, lui invece il Principe erede al trono. Non solo, su Letizia si è chiacchierato a lungo anche di problemi di anoressia e di un possibile ritocchino al naso mai confermato dalla principessa.

L’incontro tra i due avviene nel 2002 durante una cena a Madrid con la presenza del principe Felipe che resta folgorato dalla bellezza di Letizia. I due chiacchierano tantissimo durante la serata, ma la giornalista ad un certo punto abbandona la cena senza lasciargli però il suo numero. A giocare a loro favore è il destino: i due si ritrovano ai Premios Príncipe de Asturias nel 2002 e da quel momento cominciano a conoscersi lontano da occhi indiscreti. Nel 2003 arriva la proposta di matrimonio di Felipe, ma la famiglia non è subito concorde al punto che il Principe minaccia di abbandonare titoli e doveri dinastici. Per il re Juan Carlos c’è poco da fare: accettare la decisione del figlio che nel 2004 ha sposato la sua amata Letizia!

