È morto Felix Baumgartner, il paracadutista austriaco ha avuto un malore in volo sul parapendio: noto per essersi gettato in caduta libera dalla stratosfera

È morto il famoso paracadutista, amante delle sfide estreme, Felix Baumgartner passato alla storia per essere il primo uomo a rompere il muro del suono in caduta libera lanciandosi dalla stratosfera: proprio in questi giorni era in vacanza in quel di Fermo, precisamente a Porto Sant’Elpidio, da quale aveva condiviso alcune delle sue rocambolesche imprese estreme e proprio durante una di queste si sarebbe tragicamente schiantato al suolo.

Secondo le prime informazioni, infatti, attorno alle 15:30 Felix Baumgartner sarebbe decollato a bordo di un parapendio per sorvolare l’area di Fermo – replicando quanto aveva già fatto e testimoniato sui suoi profili social nei giorni scorsi – e improvvisamente sarebbe precipitato finendo nella piscina del resort chiamato Le Mimose: nello schianto l’uomo 56enne avrebbe anche colpito un’animatrice, ma se lei ha riportato solo qualche ferita, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare.

Non è ancora chiara l’effettiva ragione per cui Felix Baumgartner – esperto di sport estremi – abbia perso il controllo del parapendio, ma secondo le primissime ipotesi avrebbe avuto un malore mentre si trovava a svariate centinaia di metri di altezza: non è ancora chiaro se al momento dell’impatto fosse già morto, oppure se sia deceduto immediatamente dopo; ma è certo i paramedici accorsi sul luogo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Chi era Felix Baumgartner: il paracadutista che infranse in caduta libera il muro del suono

Pressoché sconosciuto al grande pubblico, Felix Baumgartner era nato nel 1969 in quel di Salisburgo e pare che fin da piccolo sognasse una carriera collegata agli sport estremi e – soprattutto – al paracadutismo: della sua vita non abbiamo grandissime informazioni, ma sembra chiaro che da tempo nutrisse una relazione con la conduttrice televisiva Mihaela Rădulescu, dalla quale avrebbe avuto anche un figlia; entrambe con lui a Fermo in questi giorni.

Di fatto, l’impresa per la quale molti ricordano Felix Baumgartner è stato l’incredibile lancio del 12 ottobre nel 2012 quando superò – a bordo di una piccola capsula spaziale alimentata con un pallone a elio – la stratosfera, lanciandosi in caduta libera da un’altezza record di 38.969,3 metri: fu il primo uomo a infrangere la barriere dal suono e rimase in volo (altro record) per 4 minuti e 19 secondi; mentre oggi la sua impresa è stata battuta dall’informatico Alan Eustace.