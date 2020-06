Felix Correia alla Juventus: chi è/ Calciomercato: sulle orme di Cristiano Ronaldo…

Altro colpo di calciomercato della Juventus: preso Felix Correia dopo lo scambio Arthur Melo-Miralem Pjanic con il Barcellona. La società bianconera è molto attiva sul calciomercato: a Torino è arrivato anche l’esterno offensivo portoghese per sottoporsi alle visite mediche. Il giovane talento classe 2001 arriva dal Manchester City in un altro scambio, quello con un altro giovane talento, Pablo Moreno. Si tratta di un colpo in prospettiva per il direttore sportivo Fabio Paratici. Cresciuto nello Sporting Lisbona, Felix Correia nel 2019 si è trasferito al Manchester City, da dove è stato poi mandato in prestito all’Az Alkmaar. In Olanda ha totalizzato 23 presenze e 3 gol nella seconda divisione olandese con la squadra riserve del club di Alkmaar. Felix Correia è considerato il miglior Under 19 in Portogallo: farà esperienza nell’Under 23 bianconera, fresca di vittoria della Coppa Italia di Serie C. Pablo Moreno, invece, passerà al City per poi essere girato in prestito al Girona, in Segunda Division.

FELIX CORREIA, CHI È NUOVO ACQUISTO JUVENTUS

Chi è Felix Correia? Il suo percorso sembra simile a quello di Cristiano Ronaldo. Nel gennaio 2001 CR7 giocava nelle giovanili dello Sporting Lisbona poi passò al Manchester United. Felix Correia invece era al Manchester City. Il suo ruolo naturale è quello di esterno, tanto da essere paragonato in patria proprio a Ronaldo, oltre che a Nani e Figo. Gioca a sinistra, ma si alterna anche a destra. In qualche occasione ha fatto pure la punta, ma da esterno si trova più a suo agio. Velocità e abilità nell’uno contro uno sono due sue caratteristiche, ma fa la differenza anche col dribbling. Inoltre, è molto intelligente nell’ultimo passaggio, come dimostrano gli assist che ha collezionato. Felix Correia rappresenta dunque il prototipo dell’esterno offensivo moderno: può giocare in un 4-3-3 o 4-2-3-1. Deve però migliorare dal punto di vista difensivo, ma l’esperienza in Italia sarà molto utile anche da questo punto di vista.





