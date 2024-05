Felix Garreta, calciatore del Betis in coma farmacologico/ Paura dopo un incidente domestico

Sono ore di paura in Spagna per le condizioni di Felix Garreta. Il 20enne è un difensore in prestito all’Amorebieta, club della seconda divisione, dove è arrivato dal Betis Siviglia. Da alcuni giorni il giovane spagnolo è ricoverato in terapia intensiva a causa di un trauma cranico. Il ragazzo sarebbe caduto in casa e dopo un peggioramento delle condizioni, i medici lo hanno messo in coma farmacologico: il club, invece, ha interrotto gli allenamenti dopo l’aggravamento del giovane.

L’Amorebieta, club di seconda divisione, ha tesserato il difensore in questa stagione. L’esterno ha messo a segno 33 presenze in tutte le competizioni segnando 4 gol e fornendo un assist. “L’Amorebieta comunica che il calciatore Félix Martí Garreta ha recentemente subito un trauma cranico a seguito di una caduta in ambiente domestico” si legge in un comunicato. Il club ha poi sottolineato che il 20enne è ricoverato con “prognosi riservata e in attesa di sviluppi” mentre “la società è in costante contatto con la famiglia del calciatore e con il suo club d’origine”.

Felix Garreta, il mondo del calcio spagnolo in ansia

Come riporta l’emittente spagnola “Canal Sur”, Felix Garreta non ha partecipato alle ultime partite dell’Amorebieta. Per questo motivo il giovane calciatore aveva deciso di tornare qualche giorno a casa, a Barcellona. Qui, però, è stato vittima di un incidente domestico: ha riportato un trauma cranico e le sue condizioni sono peggiorate tanto che i medici hanno optato per il coma farmacologico. Secondo “Cadena Ser”, il calciatore avrebbe avuto un improvviso capogiro e sarebbe caduto, sbattendo la testa a terra. Il mondo del calcio è col fiato sospeso dopo la notizia dell’incidente del giovane difensore. L’Amorebieta, il Betis Siviglia (club che detiene il cartellino del calciatore) e tutta la Spagna sperano che il 20enne possa tornare presto a solcare i campi di calcio.











