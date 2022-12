Feliz Navidad/ Su Rai 2 il film con Mario Lopez e Angel Alvarado

Feliz Navidad, film di Rai 2 diretto da Melissa Joan Hart

Feliz Navidad è una commedia sentimentale dal chiaro sapore festivo del 2020 che va in onda a partire dalle 14,00 di oggi, 28 dicembre, su Rai 2. La regia è di Melissa Joan Hart e gli interpreti principali sono: Mario Lopez, Annalynne McCord, Angel Alvarado e Marycarmen Lopez. Le musiche sono di Danny Lux, un compositore statunitense che ha scritto li temi musicali di tante serie televisive di successo come Ally McBeal e Hallowen la resurrezione.

Le riprese della pellicola si sono svolte interamente a Prescott, una ridente cittadina dell’Arizona e la distribuzione è stata rivolta solo ai circuiti televisivi. Melissa Joan Hart è un’attrice oltre che regista statunitense e ha iniziato la sua carriera da giovanissima nella serie televisiva cult Sabrina vita da strega. Mario Lopez è un attore e conduttore americano di origine messicana, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie Bayside school. Ha recitato in tanti altri film per la tv e soap opera tra i quali, Nip/Tuck, Beautiful, NCIS New Orleans, General Hospital e This is us. Annalynne McCord è un’attrice statunitense la cui carriera è legata a tanti ruoli televisivi importanti come Nip/Tuck, 90210, Cold Case, CSI Miami, Ugly Betty e The OC.

Feliz Navidad, la trama del film

La storia di Feliz Navidad è incentrata su David, il preside di un liceo dell’Arizona che, proprio durante le festività natalizie, qualche anno prima ha perso la moglie e vive solo con la figlia di cui si prende cura cercando di non farle mai mancare nulla e tentando di non farle sentire la mancanza della mamma. La ragazzina si chiama Noel e ha 14 anni e anche lei in qualche maniera si prende cura del padre.

Purtroppo, però, da quando è rimasto vedovo, David non riesce più a vivere serenamente il periodo natalizio, perché ripensa al momento in cui ha perso la sua amata moglie e di conseguenza il Natale rappresenta il ricordo del dolore provato e che continua a provare. Ha perso la sua magia e ciò rattrista molto sua figlia Noel, la quale ha invece deciso di far rivivere al padre tutta la bellezza della festa. Cerca di aiutarlo ad affrontare in maniera definitiva la sua sofferenza, convincendolo a cercare una nuova donna per ritrovare la serenità. In questo frangente le viene in aiuto la zia, la sorella del padre ed insieme lo iscrivono ad un sito di incontri per trovare una nuova compagna. La fortuna in questo caso gli viene incontro e David conosce la musicista Sophie della quale rimane colpito e affascinato.

