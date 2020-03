Fellaini positivo a Coronavirus/ Il belga è tornato in Cina: sta bene ma è monitorato

Maoruane Fellaini è il primo caso di calciatore positivo al Coronavirus nel campionato cinese. “E’ in buona condizione, ma viene tenuto sotto osservazione e avrà tutta l’assistenza medica di cui c’è bisogno”: questa la nota emessa dal suo club, lo Shandon Luneng, con il quale ha firmato nel gennaio di un anno fa. La società sta anche provando a ricostruire gli ultimi spostamenti del centrocampista belga: Fellaini è rientrato in Cina da Singapore, pertanto bisognerà capire con chi sia stato in contatto con il rischio che il Covid-19 si diffonda nella sua squadra. La Cina non è ancora uscita dal vortice, ma era comprensibile: le aspre misure di contenimento hanno permesso al Paese di limitare in maniera sostanziale la diffusione del contagio, ma è chiaro che qualche focolaio possa ancora essere attivo. Fellaini, ad ogni modo, potrebbe aver contratto il virus altrove – come già detto; nel frattempo lo Shandon Luneng ha comunicato di voler fare del suo meglio “per favorire il pieno recupero di ogni atleta”. La speranza chiaramente è che il belga si rimetta in fretta, e che appunto non si debba arrivare ad un’altra epidemia.

CORONAVIRUS, FELLAINI POSITIVO IN CINA

Marouane Fellaini è positivo al Coronavirus: nei giorni scorsi avevamo riportato le parole di Fabio Cannavaro e Roberto Donadoni, entrambi allenatori in Cina, che avevano raccontato come oggi la situazione nel Paese asiatico sia quasi tornata alla normalità. Tra poco dovrebbe anche ripartire il massimo campionato: questa notizia rischia invece di fermare nuovamente il mondo del calcio. Fellaini, cresciuto nello Standard Liegi, è arrivato in Inghilterra nel 2008: le sue cinque stagioni con la maglia dell’Everton gli sono valse la chiamata del Manchester United, con cui è rimasto tra 2013 e gennaio 2019. Uomo dei gol pesanti, con i Red Devils ha vinto FA Cup, Europa League, Coppa di Lega e Community Shield; ha messo insieme 87 apparizioni con il Belgio (è nella Top Ten dei più presenti) ma dopo i Mondiali 2018 – gol agli ottavi contro il Giappone – è uscito dal giro di Roberto Martinez, e di fatto si è allontanato sempre più dal calcio che conta fino ad accettare la chiamata dalla Cina. Con lo Shandon Luneng il centrocampista ha vinto la Coppa nazionale, ora bisognerà vedere se al termine del periodo di isolamento potrà riprendere normalmente la sua attività.



