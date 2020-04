Fellaini prova a salvare lo Standard Liegi/ Club in rosso: il belga presta 3 milioni

Pubblicità

Con lo stop alla stagione e il perdurare l’emergenza legata al coronavirus, certo sono giorni anche molto difficili per molti club, che rischiano davvero di scomparire. E certo potrebbe essere questo il drammatico destino dello Standard Liegi, club della prima serie del calcio belga che in seguito allo stop alla stagione, imposto già agli inizi del mese di aprile, con i conti in rosso e il rischio di retrocedere, se la sta passando davvero brutta. Ecco che però, proprio in questi giorni, mentre la federazione ha già avviato la procedura di revoca della licenza del club, uno spiraglio di speranza arriva per i tifosi dello Standard Liegi, da Marouane Fellaini che ha deciso di prestare alla società, di cui pure ha vestito i colori biancorossi, ben 3 milioni di euro, per provare a risollevarsi dalle ceneri.

FELLAINI PROVA A SALVARE LO STANDARD LIEGI: PARTITA SOTTOSCRIZIONE POPOLARE

Un atto di solidarietà dunque davvero speciale da parte di Fellaini, che non ha dunque dimenticato il suo passato allo Standard Liegi. Il giocatore, ora centrocampista del club cinese del SD Luneng, dal 2004 al 2008 ha infatti servito i colori della formazione belga, la quale lo ha praticamente allevato, facendolo approdare al calcio che conta. Stato proprio con lo Standard che il belga infatti si è fatto conoscere e da qui era partito per approdare, più di dieci anni fa, in Premier League, prima all’Everton e poi al Manchester United. Ma se il centrocampista di strada ne ha fatta tanta, pure non dimentica le sue radici e ha deciso dunque di venire in soccorso. Come lui già nei giorni scorsi aveva fatto anche Alex Witsel, ex giocatore dello Standard e ora centrocampista del Borussia Dortmund, che ha investito la somma di 1.5 milioni di euro per provare a salvare la società biancorossa. Va aggiunto alla toccante vicenda, che il club ha promesso di restituire l’intera cifra al giocatore, quando chiaramente sarà possibile: inoltre è pure partita una sottoscrizione popolare per salvare la società belga.



