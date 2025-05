Sul palco del Primo Maggio canterà anche Fellow, giovane artista originario di Asti, dove è nato nel 2000. Fellow ha scelto questo nome d’arte unendo il suo nome e il suo cognome: si chiama infatti Federico Castello. La sua passione per il mondo della musica è cominciata fin da quando era un bambino: ha iniziato infatti ad esibirsi sui palchi di paese, durante le sagre, per poi proseguire il suo percorso anche a scuola. Ha infatti studiato al liceo musicale e nel frattempo ha cominciato a prendere lezioni di canto.

Senhit, chi è?/ Dall'Eurovision al Concerto del Primo Maggio: "sono stata davvero tanto fortunata"

Fin da giovanissimo, Fellow ha cominciato a prendere parte a concorsi musicali, vincendo premi importanti come il Festival di Castrocaro 2020, dove ha ottenuto i Premio Siae. Il giovane Federico Castello ha preso parte anche alle audition di X Factor 2021 con il brano “Follow you” degli Imagine Dragons.

Fellow, chi è: la videochiamata a sorpresa di Laura Pausini

Dopo aver ottenuto tanti successi già in gioventù, Fellow ha di recente ottenuto una grande notizia per la sua carriera: è stato infatti chiamato da Laura Pausini che gli ha proposto di aprire il suo concerto di Torino, il 30 novembre 2024. Una notizia che Laura ha dato al giovane Federico in videochiamata: in un video pubblicato sui social si vede tutta l’emozione del ragazzo, che ha realizzato il sogno di cantare sul palco della città nella quale è cresciuto. Una grandissima sensazione per Fellow, che è ora pronto a calcare anche un altro grande palco: quello di San Giovanni per il Primo Maggio.

Ada, chi è la moglie di Rocco Hunt: "Cresciamo insieme"/ Genitori di Giovanni, nato nel 2017

Fellow sarà infatti uno dei giovani che canterà davanti al popolo di Roma. Proprio ai microfoni di “Primo Maggio Roma”, Fellow ha parlato di futuro, scherzando: “Credo che le persone piano pieno andranno ad abitare in campagna perché abbiamo questa velocità che ci fa venire l’ansia. Per questo in futuro lasceremo le città, ci trasferiremo in campagna e organizzeremo tante grigliate”.