Feltre, incendio distrugge Pizzeria La Locanda/ Video, Capodanno con locale in fiamme

Doveva essere un Capodanno in festa nel locale pizzeria “La Locanda” di Feltre (Belluno) come in effetti lo era stato fino alle prime luci del mattino quando il “botto” che nessuno avrebbe voluto si è materializzato: un vasto incendio ha devastato prima e distrutto poi la pizzeria di Via Montelungo, dando uno spettrale risveglio questa mattina dopo le bagordie di Fine Anno. Alle 4 di mattina, racconta Il Gazzettino – che ha messo a disposizione anche il video choc dello spegnimento incendio – scoppi imprevisti hanno insospettito il vicinato: non sembravano i soliti botti di Capodanno, erano molto più insistiti e producevano un fumo nero che ha avvolto in poco tempo l’intero abitato di Feltre. Attorno alle due, dopo il Cenone di Capodanno con menu deluxe, la Pizzeria La Locanda aveva chiuso i battenti e salutato tutti i clienti: sembrava tutto a posto, come sempre, ma qualcosa (che ancora andrà verificato con le indagini approfondite sul luogo dell’incendio) è andato storto.

FIAMME DIVORANO IL LOCALE DI FELTRE NELLA NOTTE DI CAPODANNO

Non è per niente chiaro infatti cosa abbia provocato il vasto incendio che ha distrutto il locale, per fortuna senza provocare feriti o vittime: i vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto praticamente appena dato l’allarme e hanno circoscritto le fiamme, ma il locale purtroppo ha riportato danni ingenti e rischia forte per l’immediato futuro. Il peggior modo per cominciare il 2020 per i proprietari, distrutti anche loro non appena arrivati sul posto e vista la scena agghiacciante davanti: le piste sono aperte, spiega il Gazzettino, anche se tre più di tutte sono al vaglio degli inquirenti. In primis, l’incendio sviluppato nella zona forno con magari qualche scintilla rimasta accesa sotto la cenere; in secondo luogo, un rogo che potrebbe essere stato generato nell’area del frigo, magari per un cortocircuito. Da ultimo, ma non meno considerata, la tesi che un petardo o un botto sia stato gettato all’interno del locale tanto da provocare fiamme e incendio per diverse ore.

