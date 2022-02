Feltri: “Cabras muore? Basta che non gli paghiamo il funerale”/ Onorevole fa le corna

Simpatico siparietto andato in scena questa mattina durante la diretta della puntata del programma L’Aria Che Tira, talk show condotto da Myrta Merlino in onda su La7. Oggi entra in vigore il super green sul luogo di lavoro per chi ha già compiuto 50 anni o li deve compiere entro il 15 giugno, di conseguenza chi non è vaccinato non può recarsi sul luogo di lavoro. Una misura che ha fatto storcere il naso all’onorevole Pino Cabras, che ha così deciso di restare fuori dal parlamento essendo no vax.

“Scelta di saggezza è improbabile – commenta Vittorio Feltri, storico giornalista di Libero, in diretta sul settimo canale – la scelta fatta dall’onorevole è legittima naturalmente ma molto tortuosa, io personalmente non l’avrei percorsa per evitare tante fatiche e tanti fastidi, compresa quella di starsene a casa forzosamente e di rinunciare o all’intero stipendio o a parte dello stipendio, io questo non l’avrei fatto dopo di che Cabras è liberissimo di non farsi vaccinare anche se tutti sanno che il modo migliore per difendersi… perchè mi interrompe?”. Si sente la voce di Cabras che puntualizza: “No perchè ha detto Cobras, io sono Cabras, altrimenti Feltri è Filtri, sono due cose diverse”, quindi la replica: “Eh scusami, si va bene. la ringrazio per la vocale”.

FELTRI VS PINO CABRAS: “FA BENE A NON VACCINARSI MA CORRE RISCHI”

Poi Feltri ha proseguito: “Cabras fa bene anche a non vaccinarsi, va incontro ai rischi, lo sappiamo tutti, però non possiamo vietare a nessuno di comportarsi in modo libero e mi sembra che Cabras… l’ho detto bene? Abbia esercitato una facoltà che non gli è negata, se poi si dovesse ammalare e dovesse anche morire, pazienza, ce ne faremo una ragione, l’importante è che le spese del funerale non ricadano su di noi”. E a sentire queste parole l’onorevole Cabras ha fatto le corna, così come potete vedere dal video dello stesso siparietto subito qui sotto. “Cabras fa le corna va be”, se la ride Myrta Merlino, che poi ha chiuso la vicenda proseguendo con la conduzione.

