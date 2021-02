FELTRI CHOC: “AL GOVERNO VOGLIO HITLER”/ Video, Barbara Palombelli si arrabbia

Momenti di “gelo” a Stasera Italia, la trasmissione di approfondimento politico su Rete 4. La conduttrice Barbara Palombelli stava infatti chiedendo quali personalità gli ospiti in collegamento avrebbero voluto nella squadra del nuovo Governo Draghi. Tra di loro c’era anche il direttore del quotidiano “Libero”, Vittorio Feltri, che spesso si è fatto notare per esternazioni politicamente scorrette. E così quando la Palombelli si è sentita seraficamente rispondere “Hitler” dal giornalista alla sua domanda, come si vede nel video dello spezzone incriminato, in trasmissione l’atmosfera si è fatta glaciale. Inizialmente disorientata, Barbara Palombelli ha subito ripreso il controllo del discorso, sottolineando: “Se è una battuta non mi piace per niente”: Feltri ha provato a sdrammatizzare mormorando un “mamma mia, non si può più dire nulla”, ma la conduttrice ha tenuto il punto, trovando del tutto fuori luogo l’esternazione del giornalista, per un riferimento che non poteva d’altronde non considerarsi irrispettoso.

QUANDO FELTRI AVEVA ATTACCATO IL PAPA

Vittorio Feltri d’altronde non è nuovo ad esternazioni pesanti: il direttore di Libero ha sempre affermato di vedere nei comunisti la sua nemesi, usando spesso termini durissimi verso gli esponenti della sinistra. E in autunno aveva fatto discutere un suo editoriale chiamato: “Peggio dei comunisti ci sono solo i pauperisti”, in cui Feltri attaccava addirittura frontalmente Papa Francesco. Si leggeva nel testo pubblicato su Libero: “Molti vecchi comunisti, e parecchi loro eredi, sono pauperisti, quindi d’accordo con il Papa nell’affermare che il mondo va storto perché aumentano i ricchi e soprattutto i poveri, che sarebbero in miseria per colpa degli abbienti, gente arraffona e golosa di denaro. (…) Perfino su giornali disinibiti si leggono articoli che inneggiano ai bei tempi andati, allorché il popolo era più solidale e disposto a sacrificarsi per il bene del prossimo. Tutte balle, naturalmente, che in bocca a un Pontefice assumono un tono ascetico e si digeriscono senza sforzo.” Concetti che erano stati ripresi anche in alcune trasmissioni televisive, ma Feltri ora tirando in ballo Hitler ha causato l’ira della Palombelli, che ha visto i suoi ospiti ritenere di non poter più discutere seriamente delle future sorti del Governo Draghi.



