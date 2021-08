FEMMINE CONTRO MASCHI/ Su Canale 5 il film con Francesca Piccinini

Nel film – Femmine contro Maschi – i protagonisti del primo episodio interpretano ruoli secondari in questo sequel. Nella pellicola compare anche la pallavolista Francesca Piccinini che interpreta se stessa. La pellicola ha ottenuto due nomination ai Nastri di Argento nel 2011 come migliore commedia e miglior canzone originale. L’autore delle musiche è Bruno Zambrini che ha ottenuto nella sua carriera due nomination ai David di Donatello come miglior colonna sonora per – Ex e Notte prima degli esami -. alentino Picone è attore e regista ha interpretato gli stessi film di Salvatore Ficarra, lavorando sempre in coppia. Anche per lui sono arrivate due candidature ai David di Donaltello e ai Nastri d’Argento come migliore regista esordiente per – Il 7 e l’8 -. Il cast è composto da: Nancy Brilli, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Francesca Inaudi, Serena Autieri e Emilio Solfrizzi.

Femmine contro maschi, film diretto da Fausto Brizzi

Femmine contro maschi sarà trasmesso da Canale 5 oggi, sabato 7 agosto 2021, in prima serata a partire dalle ore 21.20. Regia di Fausto Brizzi il film è stato vincitore nel 2006 del Premio David di Donatello come migliore regista esordiente per – Notte prima degli esami – e nel 2007 ha ottenuto il Premio Nastro d’Argento speciale per – Notte prima degli esami, oggi -. Il film è distribuito da Medusa e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per IIF.

Nel cast abbiamo Salvatore Ficarra noto per il sodalizio artistico con Valentino Picone anche lui nel film. Ficarra oltre ad essere un comico cabarettista è anche sceneggiatore, attore e regista. Con Ficarra ha lavorato in film famosi come: – Il primo Natale, L’ora legale, Andiamo a quel paese, Anche se è amore non si vede, La matassa, Il 7 e l’8, Nati stanchi, Baaria. – In totale ha ricevuto due nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento come miglior regista esordiente per – Il 7 e l’8 -.

Femmine contro maschi, la trama del film

Il primo episodio della commedia Femmine contro maschi è uscito nelle sale nel 2010 dal titolo – Maschi contro Femminine – Fausto Brizzi continua a raccontare la storia in – Femmine contro maschi – approfondendo le storia di vita di alcuni personaggi, con l’intenzione di rappresentare di nuovo il conflitto che esiste tra l’emisfero femminile e quello maschile. Anna e Piero sono una coppia inusuale, lei è una donna raffinata e intellettuale, lui un uomo rozzo che pensa soltanto al calcio e traditore seriale, sono sposati da tanti anni, ma la loro relazione va avanti con molte difficoltà. La grande occasione per Anna arriva, quando Piero ha un incidente e dal colpo che prende alla testa perde la memoria.

La donna approfittando che il marito non ricorda nulla del suo passato, tenta di plasmarlo sul modello d’uomo che lei vorrebbe avere a suo fianco. La storia di Paola e Marcello è al capolinea, sono divorziati da tempo, ma una volta al mese per accontentare la mamma di lui che oltretutto è cardiopatica fanno finta di essere ancora sposati. Quando la donna anziana si ammala gravemente e le rimane poco tempo di vita, Marcello chiede alla moglie di trasferire la donna a casa sua, chiedendo a Paola di tenergli il gioco fingendo di essere ancora sposati e innamorati soltanto per salvare le apparenze.

La convivenza forzata non è così drammatica come la coppia pensava, difatti tornando a stare insieme Paola e Marcello si rendono conto che alla fine fra loro il rapporto si potrebbe recuperare. Rocco e Michele sono amici da molti anni e suonano in una band che ripropone i successi dei Beatles, le loro mogli non sono contente del loro passatempo, e l’hobby diventa il pretesto per litigi continui. Nella difficoltà per non compromettere il rapporto, gli uomini cercano di ascoltare le esigenze delle proprie donne e a scendere a compromessi per tenere unito il legame.

Video, il trailer del film “Femmine contro maschi”

