Femmine contro maschi/ Video, su Canale 5 il film con Claudio Bisio e Nancy Brilli

Femmine contro maschi va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, mercoledì 28 maggio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola italiana dalla Medusa Film in collaborazione anche con Sky Cinema la cui regia è stata curata da Fausto Brizzi il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Marco Martani, Massimiliano Bruno e Valeria di Napoli. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Bruno Zambrini, la scenografia è frutto del lavoro di Maria Stilde Ambruzzi mentre il montaggio è stato realizzato da Luciana Pandolfelli. Nel cast sono presenti Claudio Bisio, Nancy Brilli, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Francesca Inaudi, Emilio Solfrizzi, Serena Autieri, Fabio De Luigi e tanti altri ancora.

Femmine contro maschi, la trama del film

Ecco la trama di Femmine contro maschi. Nella città di Torino vive il benzinaio Piero e sua moglie Anna. I due hanno una splendida figlia ma la loro felicità sembra essere ben lontana anche perché nel corso degli oltre 20 anni di matrimonio, Piero non ha perso occasione per tradire sua moglie e soprattutto dare sempre priorità alla sua principale passione ossia quella per la Juventus. Durante un piccolo incidente l’uomo batte la testa e perde completamente la memoria il che rappresenta un’imperdibile occasione per sua moglie la quale gli fa credere di essere un marito perfetto che si occupa non solo del lavoro, ma anche e soprattutto di tutte le faccende domestiche partendo dalla cucina fino ad arrivare a quelle della pulizia. Insomma, la donna è riuscita completamente a cambiare il proprio marito ma se inizialmente questa sembra essere una vera e propria favola con il passare del tempo si renderà conto di come non sia giusto per leianche perché ben presto i suoi amici metteranno a conoscenza il buon Piero di quello che era successo. Rocco lavora come bidello in una scuola media, mentre Michele lavora come impiegato. I due sono accomunati non solo da una decennale amicizia ma anche e soprattutto da una straordinaria passione per la musica e in particolar modo per i brani dei Beatles. Insieme ad alcuni amici hanno messo in essere una cover band dei Beatles senza che però ne sappiano nulla le rispettive compagne che da sempre sono fortemente ostili a questo genere di hobby. I due si troveranno quindi a gestire i difficili rapporti con le rispettive compagne e le esigenze di doversi preparare al meglio per prendere parte ad un concorso per decretare la migliore Cover Band Italiana dei Beatles. Marcello è un chirurgo plastico che ha da poco consumato il divorzio con la moglie dalla quale ha avuto due splendidi figli. In ragione della presunta malattia di sua madre Marcello si vedrà costretto a chiedere a sua moglie di fingere di essere ancora una famiglia. Tuttavia questa convivenza forzata sarà fondamentale per Marcello e per la moglie per scoprire come in realtà siano ancora molto legati dal punto di vista sentimentale e questo sarà soltanto grazie alla mamma dello stesso Marcello e alla voglia dei figli di restare tutti uniti.

Video, il trailer di Femmine contro maschi





