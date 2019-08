Femmine contro maschi/ Video, su Canale 5 il film con Claudio Bisio (oggi, 5 agosto)

Femmine contro maschi andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di lunedì 5 agosto, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia italiana del 2011 diretta da Fausto Brizzi ed interpretata da Emilio Solfrizzi , Claudio Bisio e Nancy Brilli. Il film è un sequel\spin off di Maschi contro femmine, scritto e diretto dallo stesso Brizzi l’anno precedente. Femmine contro maschi approfondisce le vicende di alcuni personaggi secondari del primo film. Femmine contro maschi è sicuramente una commedia interessante e che permette al pubblico di fare qualche riflessione sulla vita di tutti i giorni. Il linguaggio, molto colloquiale, arriva a tutti e non esclude dalla visione nessuna fascia d’età anche se forse i più piccoli farebbero meglio a guardarlo accompagnati da un genitore.

Femmine contro maschi, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Femmine contro maschi. Piero (Emilio Solfrizzi) e Anna (Luciana Littizzetto) sono sposati da vent’anni, nonostante siano due persone agli antipodi. Quando Piero perde la memoria a causa di un’incidente, Anna coglie l’occasione per fornirgli dei falsi ricordi e una personalità più in linea con quelli che sono i suoi deisderi, trasformandolo in un marito premuroso e servile, cosa che prima non era neppure lontanamente. Nel frattempo Rocco e Michele (Ficarra e Picone), due amici per la pelle che condividono la passione per i Beatles, stanno per scontrarsi con le rispettive compagne. Entrambi suonano in una cover band del loro gruppo preferito e stanno per impegnarsi in un concorso musicale. A causa di un litigio però Rocco viene buttato fuori casa ed è costretto a rivolgersi a Michele per avere ospitalità. Peccato che la compagna di questultimo, Diana (Serena Autieri), sia convinta che Michele non frequenti più l’amico da anni e non sa nulla della band. Marcello (Claudio Bisio) e Paola (Nancy Brilli) sono divorziati da diversi anni, ma una volta al mese fingono di essere la coppia perfetta per andare a trovare la madre di lui, del tutto all’oscuro della separazione.

Il trailer del film





