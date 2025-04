Famminicidi: dopo Sara Campanella e Ilaria Sula, i numeri del 2025

Sono stati pubblicati nella giornata di oggi – dopo diverse critiche da parte di stampa ed opposizione per il ritardo non giustificato – i dati aggiornati sui femminicidi in Italia nel corso dei primi mesi del 2025, rapportati anche ai dati dello stesso periodo dello scorso anno e ai dati generali dal 2022 a questa parte; il tutto mentre si risolleva l’indignazione popolare in seguito ai violenti e ravvicinati casi che hanno coinvolto – tra il 25 e il 31 marzo – Sara Campanella e Ilaria Sula, due chiari femminicidi i cui colpevoli sono ancora in corso di identificazione con il primo caso che vede indagato un conoscente e il secondo l’ex fidanzato, reo confesso.

Ddl Intercettazioni è legge: cosa cambia e come/ Massima durata 45 giorni, c'è la deroga. Indagini, tempi, AI

Al di là dei femminicidi – di per sé naturalmente tragici – di Sara Campanella e Ilaria Sula, un punto certamente (ma forse solo lievemente) positivo è che i dati generali sembrano parlare di una leggera diminuzione di questo fenomeno: nei primi tre mesi dell’anno i casi ufficialmente rilevati dal Ministero dell’Interno sono stati 17, dei quali 14 maturati in ambito familiare ed altri 10 in ambito amoroso; mentre lo scorso anno nel medesimo periodo i casi complessivi erano stati 26, tra i quali 23 in ambito affettivo e altri 13 in ambito amoroso.

Custodia cautelare, piano Nordio per utilizzare ex caserme/ Le possibili modifiche al carcere preventivo

Ovviamente allo stato attuale tracciare una rotta precisa dell’andamento dei femminicidi nel 2025 è ancora piuttosto complesso e qualsiasi paragone non può che incagliarsi nell’irrilevanza statistica; ma vale comunque la pena ricordare che a fronte dei 26 rilevati fino alla fine di marzo di quest’anno, lo scorso anno erano stati in totale – su dodici mesi – 113, con un timido calo rispetto al 120 dell’anno ancora precedente ed una diminuzione più marcata rispetto al boom (soprattutto se rapportato agli omicidi complessivamente commessi) di 130 del 2022.

Il ministro Carlo Nordio: “Alcune etnie non hanno la nostra stessa sensibilità vero le donne”

Al di là dei dati, di femminicidi in questa giornata se ne parla anche molto in relazione alle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio che intervenuto a Salerno sul tema ha messo in chiaro che “è illusorio” pensare che “l’intervento penale (..) possa risolvere la situazione”: la legge – secondo il ministro – può arrivare solo “entro certi limiti” e poco può fare per “l’assoluta mancanza (..) di educazione civica” di certe persone e per contestuale mancanza di “rispetto verso le persone” tipica di “giovani e adulti di etnie che non hanno la nostra sensibilità verso le donne“.

IL CASO GIUSTIZIA/ Sisto: noi aperti al dialogo con l’Anm, ma i pm non possono sostituirsi al Parlamento

Parole – quelle del ministro Nordio sui femminicidi – che non sono passate ovviamente inosservate, con la capogruppo del PD alla Camera Chiara Braga che chiede quando sarà pubblicato “il manifesto della razza”, esortando la premier Meloni a “prendere le distanze da tali affermazioni” e il segretario +Europa Riccardo Magi che ricorda che lo scorso anno “99 donne uccise, 83 è stata per mano di un uomo italiano”; il tutto mentre a ben guardare, dai dati dell’Osservatorio nazionale di Non una di meno negli otto femminicidi riportati fino al 27 febbraio solamente in uno – precisamente quello di Jhoanna Nataly del 25 gennaio – l’assassino è straniero.