I recenti casi di cronaca evidenziano la necessità di interventi più seri e concreti per contrastare i femminicidi

Ritorniamo sulla barbarie delle donne assassinate anche negli ultimi giorni con una crescita di brutalità esasperante perché bisogna riflettere sulla legge che recentemente ha istituito la criminalizzazione del femminicidio, la quale avrebbe dovuto focalizzare nel sistema penale italiano il legame tra la singola condotta e la struttura sociale oppressiva che l’ha generata. Inoltre, tra i tentativi assai limitati per intervenire vi è la questione dell’ormai accertata inutilità del braccialetto elettronico adottato da persone già punibili per violenze denunciate.

La dimensione del fenomeno ha assunto la faccia di una guerra dichiarata degli uomini alle donne i cui strumenti sono quelli tipici: violenza fisica, eliminazione della vittima, violenza sessuale e riproduttiva, violenza psicologica ed economica. Il modo in cui la sfera educativa perpetra gli stereotipi di genere sia a scuola che in famiglia e poi nei rapporti della comunità sociale tendono sempre a non mettere apertamente in discussione il principio egualitario di genere e però anche per ignoranza, o peggio per cultura assorbita, costruiscono e insegnano ai bambini e bambine determinati stereotipi di genere; tipologie di pensiero, sensazioni, comportamenti insegnati in relazione al sesso al di fuori del principio egualitario di genere.

Dunque, da qui bisogna pur cominciare per costruire e instaurare legami sociali nuovi di rispetto reciproco. Anziché perpetrare la punizione penale con l’ergastolo bisogna chiarire che è (sarebbe) fondamentale agire mettendo chiaramente legislativamente al bando il retaggio culturale patriarcale nel quale la violenza sulle donne continua a nutrirsi anche nelle nuove e giovanissime generazioni, mentre nessun partito o legislatore se n’è assunto la responsabilità. Infatti, c’è una tendenza a delegare al diritto penale e dunque alla repressione problematiche e fenomeni sociali complessi per risolvere i quali occorrono invece interventi strutturali e trasversali a diversi settori del diritto, della Pubblica amministrazione e dell’educazione.

Bisognava e bisogna muoversi nel solco della Direttiva Ue 2024/1385 sulla lotta alla violenza domestica che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027 che riconosce la violenza sulle donne come fenomeno complesso e che indica la metodologia da adottare con norme per l’incriminazione relativa all’istigazione all’odio per motivi di genere con strumenti culturali anche commessi via social, ecc. Dunque, un intervento integrato sull’educazione scolastica e formativa sul diritto civile antidiscriminatorio, il lavoro, la previdenza, in tema di congedi parentali e genitoriali che vanno equiparati tra uomo e donna.

Quanto poi al ruolo delle forze dell’ordine non è vero che non c’è coordinamento. C’è invece, e questa è realtà, una complicata collaborazione interistituzionale che comporta registrazione e monitoraggio di un protocollo d’intesa tra polizia, servizi sociali, ospedali, centri antiviolenza per creare e garantire una rete protettiva e percorsi assistenziali strutturali. Sarebbe utile, per esempio, conoscere, pianificare e rendicontare l’utilizzo dei fondi dedicati garantendo così continuità operativa e supporto logistico alle unità preposte al contrasto del femminicidio.

In alcune realtà – ma sempre per iniziative di dirigenti culturalmente attenti e disponibili a investire le pur poche risorse – si svolgono campagne educative, sensibilizzazione nelle scuole, formazione specifica per operatori e operatrici e uso dei media digitali che devono però trovare immediato riscontro sul territorio con strumentazione adeguata. Dirigenti esperti in materia di diritto penale e parità, agenti formati specificatamente su trauma, empatia, gestione delle vittime, collaborazione sostanziale con enti territoriali e servizi pubblici sono fondamentali.

Perché se si dota una persona di bracciale elettronico per allertare la donna molestata e questo non funziona perché ha dei problemi di ricarica e in ogni caso segnala da poca lontananza dalla possibile vittima (1 kilometro), si è di fronte a uno strumento che non funziona e anzi crea una sostanziale incertezza della donna che ha denunciato il suo aggressore di poter contare su una seppur parziale protezione. Tra l’altro, come abbiamo recentemente visto in casi di assassinio feroce, il braccialetto era disattivato ed è addirittura stato rimosso con una facilità disarmante. Dunque, un po’ più di concretezza farebbe la differenza.

