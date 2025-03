COS’È IL FEMMINICIDIO, SIGNIFICATO E ORIGINI

Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, il governo Meloni ha reso il femminicidio un reato autonomo punibile con l’ergastolo. Per capire quando scatta il carcere a vita, bisogna aver ben chiara la definizione di questo reato. Non si tratta del generico omicidio di una donna e non rende più gravi tali atti, ma precisa che ci sono un contesto e ragioni precise dietro tale delitto. Alla base, dunque, ci sono dinamiche come sopraffazione, possesso e controllo, quindi un ruolo di subordinazione. Usare questa parola è importante anche per ricondurre delitti diversi a un problema unico e diffuso, frutto di comportamenti riconoscibili.

Basti pensare a maltrattamenti e violenze domestiche, stalking e forme di controllo, perché la dinamica di un femminicidio è quella di una donna che vive in un contesto di oppressione da cui prova a liberarsi, quindi l’uomo che ne perde il controllo arriva ad aggredirla e ucciderla. Usare correttamente questa parola è, dunque, importante anche per far crescere la consapevolezza di un fenomeno sociale con caratteristiche precise, ma molto trascurato, per arrivare ad azioni politiche mirate alla prevenzione.

Si tratta di una questione che chiama in causa anche i media, perché la spettacolarizzazione di queste vicende può contribuire alla legittimazione delle motivazioni dei responsabili delle violenze. Pian piano la situazione sta cambiando anche a livello di informazione, sebbene ci siano vicende che vengono ancora raccontate come “tragedie familiari” o si evochino scenari romantici finiti appunto in tragedia.

Il rischio è di raccontarli come il risultato di raptus, quando in realtà ci sono alla base altre forme di violenza. Ora questo termine può entrare nel diritto penale italiano grazie al Ddl antiviolenza a cui sta lavorando il governo Meloni. Finora non indicava un reato a sé, ma erano trattati come qualsiasi altro tipo di omicidio, con eventuali aggravanti. Ora però il concetto di violenza di genere sta per debuttare nella giurisprudenza del nostro Paese, dopo la prima svolta col Codice rosso.

QUANDO SCATTA L’ERGASTOLO PER IL FEMMINICIDIO

La mossa del governo Meloni ha un significato concreto, perché rende il femminicidio un reato a sé e stabilisce che vada punito con la pena massima, l’ergastolo. Per capire quando scatta automaticamente bisogna avere ben chiara la definizione del termine, infatti lo stesso provvedimento chiarisce che il carcere a vita scatta quando il delitto viene “commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o comunque l’espressione della sua personalità“.

Si tratta di una precisazione fondamentale, perché fuori dai casi citati nel primo periodo, si applica invece l’articolo 575 del codice penale, in base a cui “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21“. Peraltro, l’odio e le discriminazioni di genere sono alla base delle aggravanti che possono essere riconosciute per gli aumenti di pena per altri reati come stalking, violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia.