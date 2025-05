Femminicidio Ilaria Sula: secondo le ultime notizie sul fronte della difesa di Mark Samson, il giovane indagato per la morte della 22enne a Roma, l’avvocato Fabrizio Gallo avrebbe lasciato l’incarico su revoca del suo stesso ex assistito. Lo riporta in queste ore Repubblica.

Ilaria Sula è stata assassinata a coltellate a Roma, nell’abitazione del quartiere Africano dove il giovane viveva con i genitori, e il suo corpo è stato abbandonato in una discarica all’interno di una valigia in zona Capranica Prenestina. In una nota, il legale ha sottolineato di aver sempre suggerito al suo ex cliente di “dire la verità” ma il mandato si sarebbe concluso per la volontà del 24enne di “optare per una propria strategia“.

Delitto di Garlasco, a Le Iene audio vocali di Paola Cappa/ "Non ha mai detto che avevano incastrato Stasi"

Femminicidio Ilaria Sula, l’ex avvocato di Mark Samson: “Uccisa barbaramente e…”

Attualmente Mark Samson si trova detenuto nel carcere di Regina Coeli, accusato di omicidio volontario aggravato e di occultamento di cadavere. Indagata anche la madre del ragazzo, Nors Manlapaz, alla quale si contesta un contributo nel ripulire la scena del crimine subito dopo il femminicidio.

Delitto di Garlasco, super testimone tira in ballo Stefania Cappa a Le Iene/ Lui dietro svolta nelle indagini

Nella nota in cui spiega i contorni della fine del suo mandato difensivo, riportata da Open, l’avvocato Gallo ha ricordato che Ilaria Sula è stata “uccisa barbaramente e gettata come un rifiuto“. Oggi Mark Samson avrebbe quindi una nuova strategia e un nuovo legale, mentre il precedente lascia l’incarico nella convinzione di aver agito nel rispetto della deontologia.